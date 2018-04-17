Книги в тюрьму: акцию по сбору литературы для женской колонии объявил «Курьер. Среда. Бердск»

В новосибирской женской колонии №9 обширная библиотека, но книг много не бывает
«Курьер. Среда. Бердск» объявляет благотворительную акцию «Книга в тюрьму» для исправительной колонии №9 — единственной в Новосибирской области, где содержатся впервые осужденные женщин.
Ежедневно, кроме выходных, с 10:00 до 18:00 мы ждем вас по адресам в Бердске: ул. К. Маркса 24, офис 2 и ул. Ленина, 38, допофис «Курьер. Среда. Бердск», а также в искитимском офисе редакции по ул. Вокзальной, 4, офис 27. Приветствуется художественная литература, стихи и романы. Не принимаются религиозные и политические книги, журналы и газеты. Просим вас, дорогие читатели, приносить книги в приемлемом состоянии, без сильных повреждений и плесени. Первый этап акции продлится до 20 апреля.
— В женской колонии на данный момент обширная библиотека, читать там очень любят, книги там, конечно, нужны. Лучше всего подойдет художественная литература, романы или стихи, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Юлия Перемитина, врио начальника пресс-службы главка ФСИН по Новосибирской области.
Чтение книг — одно из самых главных видов досуга в местах заключения. Книги помогают осужденным пережить тяжелый период, а также являются источником тепла и вдохновения.
Лимит наполнения женской колонии №9, которая находится на Гусинобродском шоссе в Новосибирске, составляет 911 человек. Осужденные там разного возраста. Среди них есть женщины, не имеющие семьи, постоянного места жительства, страдающие различными заболеваниями. Заключенные трудоустроены в раскройном и швейном цехах.
Тюремная библиотека тоже становится рабочим местом. Например, экс-глава Бердска Илья Потапов, осужденный на 10 лет строго режима за взятки и другие коррупционные преступления, работает библиотекарем. И отчисляет из своего заработка деньги в счет погашения 500-миллионного штрафа. Правда, выплатить такую сумму он сможет более чем за 8000 лет, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
Узнаю руку мастера , а точнее мастеров .
Решили помочь подруге ?
Но за чужой счет .
Что вы за люди , комиссию на бабки кинули , кстати , а кто там выиграл в конкурсе селфи на выборах ?
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Я уж, было, прочитал заголовок как «За книги в тюрьму»… Такое время.
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У заключенных есть родственники,вот и пусть им помогают.Нам достаточно того,что постоянно помогаем детям.А эти телки мало того,что жрут в колонии бесплатно и не платят за содержание,так вы еще для них и развлекаловки просите.Я их туда не загоняла
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В каждой статье приплетают Потапова, может уже хватит? Пишите лучше как МАртьянов не вернул46 мил. и продругих которые отлеживаются в больницах и по году на больничных находятся и кто им их выписывают. А про ВЕдяшкину почему примеры не приводите? Украла 7 милл. у города и что? Можно было бы 7 квартир купить детям сиротам,а их в очереди в Новосибирской области 6 тыс.
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Потапов работает библиотекарем .
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Пусть вкалывают по 12 часов, и покупают себе книги.
На воле-то им книги не нужны, заграница, выпивка да
свобода. У меня 2-е детей, я должна мзду платить садику и
школе, у меня вообще нет времени читать книги. Детей
воспитываю, а эти—-читать захотели….пусть библию читают.
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За что книги в тюрьму? Может для тюрьмы?
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Такие статьи надо писать. На правах рекламы
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