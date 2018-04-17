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SOS: меняем замки, убираем снег, продаем муку, такси, ритуальные услуги в Бердске. Быстро и качественно!

Срочные телефоны для жителей Бердска!

17.04.2018 3 коммент.

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SOS: меняем замки, убираем снег, продаем муку, такси, ритуальные услуги в Бердске. Быстро и качественно!
SOS: меняем замки, убираем снег, продаем муку, такси, ритуальные услуги в Бердске. Быстро и качественно!

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SOS: меняем замки, убираем снег, продаем муку, такси, ритуальные услуги в Бердске. Быстро и качественно!
SOS: меняем замки, убираем снег, продаем муку, такси, ритуальные услуги в Бердске. Быстро и качественно!
SOS: меняем замки, убираем снег, продаем муку, такси, ритуальные услуги в Бердске. Быстро и качественно!

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SOS: меняем замки, убираем снег, продаем муку, такси, ритуальные услуги в Бердске. Быстро и качественно!
SOS: меняем замки, убираем снег, продаем муку, такси, ритуальные услуги в Бердске. Быстро и качественно!
SOS: меняем замки, убираем снег, продаем муку, такси, ритуальные услуги в Бердске. Быстро и качественно!
SOS: меняем замки, убираем снег, продаем муку, такси, ритуальные услуги в Бердске. Быстро и качественно!
SOS: меняем замки, убираем снег, продаем муку, такси, ритуальные услуги в Бердске. Быстро и качественно!
SOS: меняем замки, убираем снег, продаем муку, такси, ритуальные услуги в Бердске. Быстро и качественно!
SOS: меняем замки, убираем снег, продаем муку, такси, ритуальные услуги в Бердске. Быстро и качественно!
SOS: меняем замки, убираем снег, продаем муку, такси, ритуальные услуги в Бердске. Быстро и качественно!
SOS: меняем замки, убираем снег, продаем муку, такси, ритуальные услуги в Бердске. Быстро и качественно!

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SOS: меняем замки, убираем снег, продаем муку, такси, ритуальные услуги в Бердске. Быстро и качественно!
SOS: меняем замки, убираем снег, продаем муку, такси, ритуальные услуги в Бердске. Быстро и качественно!

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SOS: меняем замки, убираем снег, продаем муку, такси, ритуальные услуги в Бердске. Быстро и качественно!

МЕДИЦИНА

SOS: меняем замки, убираем снег, продаем муку, такси, ритуальные услуги в Бердске. Быстро и качественно!

имеются противопоказания. проконсультироваться у специалиста

ЖИВОТНЫЕ

SOS: меняем замки, убираем снег, продаем муку, такси, ритуальные услуги в Бердске. Быстро и качественно!
SOS: меняем замки, убираем снег, продаем муку, такси, ритуальные услуги в Бердске. Быстро и качественно!

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

SOS: меняем замки, убираем снег, продаем муку, такси, ритуальные услуги в Бердске. Быстро и качественно!

Экстренные службы Бердска

Пожарная служба — 01, 010

Полиция — 02, 020, дежурный — 3-00-23

Скорая медицинская помощь — 03, 030, дежурный — 3-02-74

Аварийная служба газа — 04, 5-17-87

Дежурный ГО и ЧС — 2-18-18

Бердский поисково-спасательный отряд — 2-41-88

Диспетчер КБУ — 5-05-17, 2-79-99

Дежурный железнодорожной станции — 3-06-46

Дежурный узла связи — 3-13-99

Диспетчер по лифтам — 2-14-77

Диспетчер тепловых сетей — 2-86-85

Транспортная полиция — 2-14-44, 3-13-17

Энергопредприятие — 2-44-11, 2-41-76

Горгаз — 5-81-90

Дежурный отдела ФСБ — 2-22-92

Роспотребнадзор — 3-11-88.

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(3) Комментариев

  1. Аноним

    Редакция газеты курьер, а вы можете опубликовать на своем сайте расписание движения автобусов и маршруток по городу Бердск на 2018 год? Хотя бы официальное, утвержденное в администрации города Бердск.

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  2. 123

    Привели кучу телефонов, которые не запомнишь, вместо того, чтобы здоровым шрифтом написать один — 112.
    Это реально экстренный номер, а остальные ведомственные, которые работают только в дневное время (кроме тех ведомств, где есть дежурный).

    По 112 уже можно любой из этих номеров узнать, куда как проще, чем запоминать или записывать…

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  3. ССМП

    Вводите людей в заблуждение, а они потом претензии предъявляют, что не могут дозвониться. Нет сейчас никаких 010, 020 или 030. Все с сортового аппарата набирается: 101, 102, 103.

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