Кремль перешел на ICQ

Приглашения на конференц-колл с пресс-секретарем российского президента Дмитрием Песковым из-за блокировки мессенджера Telegram будут рассылаться через ICQ. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Кремля, передает корреспондент РБК.

Ранее Песков сообщил журналистам, что установил ICQ и попробует использовать его как альтернативу Telegram. До этого в Кремле говорили, что считают Telegram «очень удобным», но при необходимости готовы найти ему замену.

13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram. Представители мессенджера в суд не пришли, объясняя это нежеланием «легитимизировать откровенный фарс», но пообещали обжаловать решение.

Роскомнадзор внес веб-версию Telegram — домены t.me и web.telegram.org — в реестр запрещенных сайтов. Глава ведомства Александр Жаров после вердикта суда сказал, что блокировка начнется «в ближайшее время», но конкретной даты не назвал.

16 апреля Роскомнадзор направил операторам связи указание ограничить доступ к сервису.