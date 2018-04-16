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Кремль перешел на ICQ

После блокировки Telegram пресс-служба президента нашла альтернативный мессенджер для оповещения журналистов.

16.04.2018 Фото: Кремлин.ру 12 коммент.

Кремль перешел на ICQ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков нашел способ информировать журналистов

Приглашения на конференц-колл с пресс-секретарем российского президента Дмитрием Песковым из-за блокировки мессенджера Telegram будут рассылаться через ICQ. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Кремля, передает корреспондент РБК.

Ранее Песков сообщил журналистам, что установил ICQ и попробует использовать его как альтернативу Telegram. До этого в Кремле говорили, что считают Telegram «очень удобным», но при необходимости готовы найти ему замену.

13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram. Представители мессенджера в суд не пришли, объясняя это нежеланием «легитимизировать откровенный фарс», но пообещали обжаловать решение.

Роскомнадзор внес веб-версию Telegram — домены t.me и web.telegram.org — в реестр запрещенных сайтов. Глава ведомства Александр Жаров после вердикта суда сказал, что блокировка начнется «в ближайшее время», но конкретной даты не назвал.

16 апреля Роскомнадзор направил операторам связи указание ограничить доступ к сервису.


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(12) Комментариев

  1. Новый мэр

    Мстя страшна %)

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  2. Аноним

    Израиль молодец

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    • Аноним

      Израиль давно это дерьмо продал америкосам в aim, а они втридорога (ЕМНИП за $200 млн) спихнули в усмановский mailru group. И с тех пор в РФ оно в РФ и тухнет, превратившись в подыхающего «Агента mailru»

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  3. Аноним

    ICQ — дерьмо. И дело даже не в протоколе, а в том, что его поддерживают обезьяны (как и многим в этой стране). Помню как-то начали со спамом бороться — так положили на две недели всё.

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    • Аноним

      Так вы, наверное, использовали ICQ для серьезных дел
      (торговли всяким дерьмом и саппорта проданного дерьма).
      Ибо ничем другим в этой стране никто не занимается.
      А у Пескова задача простая — раз в неделю разослать
      сотне болванов страничку текста.

      Thumb up 2 Thumb down 0

  4. Аноним

    а пейджеры вернутся

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  5. Поросёнок Пётр

    Чинуши, даже если публично говорят, что перейдут на Аську, безбожно врут, перейдут для виду, несомненно, но тереть свои коррупционные делишки продолжат в секретных чатиках Телеграма 8) А Астка и Там-Там, для товарища майора просто находка ;)

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    • Аноним

      А нам то какая забота, геноссе Поросенок ?
      Неужели Вы имеете какие-то страшные поросячьи
      тайны?

      Thumb up 0 Thumb down 3

      • Поросёнок Пётр

        Вам вообще никаких забот.
        Да и в целом, давно пора прекратить пользоваться изобретениями порочного и загнивающего Запада и вернуться к бумажным письмам.

        Thumb up 6 Thumb down 0

        • Аноним

          У меня точно нет никаких забот о тов. майоре.
          А у Вас какие заботы ? Если Вы решили вместо
          пожилой свиноматки замутить с молоденькой
          хрюшкой — тут нет проблем.
          Тов. майора очень трудно заинтересовать вашими шалостями.

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