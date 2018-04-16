Кремль перешел на ICQ

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Мстя страшна
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Почему мстя ? Аська общеизвестна и привычна многим.
Владелец — росс. компания. Никаких секретных сообщений Песков рассылать журналистам не собирается.
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Слабаки. Голубиная почта — наше всё!
0 0
Израиль молодец
1 0
Израиль давно это дерьмо продал америкосам в aim, а они втридорога (ЕМНИП за $200 млн) спихнули в усмановский mailru group. И с тех пор в РФ оно в РФ и тухнет, превратившись в подыхающего «Агента mailru»
4 0
ICQ — дерьмо. И дело даже не в протоколе, а в том, что его поддерживают обезьяны (как и многим в этой стране). Помню как-то начали со спамом бороться — так положили на две недели всё.
4 0
Так вы, наверное, использовали ICQ для серьезных дел
(торговли всяким дерьмом и саппорта проданного дерьма).
Ибо ничем другим в этой стране никто не занимается.
А у Пескова задача простая — раз в неделю разослать
сотне болванов страничку текста.
2 0
а пейджеры вернутся
2 0
Чинуши, даже если публично говорят, что перейдут на Аську, безбожно врут, перейдут для виду, несомненно, но тереть свои коррупционные делишки продолжат в секретных чатиках Телеграма А Астка и Там-Там, для товарища майора просто находка
4 1
А нам то какая забота, геноссе Поросенок ?
Неужели Вы имеете какие-то страшные поросячьи
тайны?
0 3
Вам вообще никаких забот.
Да и в целом, давно пора прекратить пользоваться изобретениями порочного и загнивающего Запада и вернуться к бумажным письмам.
6 0
У меня точно нет никаких забот о тов. майоре.
А у Вас какие заботы ? Если Вы решили вместо
пожилой свиноматки замутить с молоденькой
хрюшкой — тут нет проблем.
Тов. майора очень трудно заинтересовать вашими шалостями.
0 1