Провалился асфальт на центральной улице Бердска

В Бердске случился еще один провал на дороге. 16 апреля на улице Ленина, напротив остановки общественного транспорта «Радиозавод», образовалась яма прямо на проезжей части. Произошел провал грунта в непосредственной близости от канализационного люка.

Неравнодушные горожане «соорудили знак», оповещающий об опасности. Благодаря этому водители заблаговременно объезжают опасный участок. Это днем. Ночью, скорее всего, импровизированный дорожный знак видно не будет.

Оперативного комментария от начальника управления ЖКХ Владимира Захарова «Курьер. Среда. Бердск» получить не удалось. Он сообщил, что находится на срочном совещании.

Видео Курьер. Среда. Бердск



Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», накануне провалилась дорога на перекрестке улиц Ушакова и Советской. Там коммунальщики во избежании беды оградили яму бетонными блоками. Захаров пояснял, что грунт в разных районах города проваливается из-за изношенных канализационных труб.