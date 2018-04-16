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Провалился асфальт на центральной улице Бердска

На улице Ленина под землю ушел асфальт на проезжей части. Кто-то предусмотрительно обозначил опасную яму палкой.(ВИДЕО)

16.04.2018 Автор: Cлава Душин Фото: Курьер. Среда. Бердск 8 коммент.

Провалился асфальт на центральной улице Бердска

Провал грунта на дороге напротив остановки «Радиозавод»

В Бердске случился еще один провал на дороге. 16 апреля на улице Ленина, напротив остановки общественного транспорта «Радиозавод», образовалась яма прямо на проезжей части. Произошел провал грунта в непосредственной близости от канализационного люка.

Неравнодушные горожане «соорудили знак», оповещающий об опасности. Благодаря этому водители заблаговременно объезжают опасный участок. Это днем. Ночью, скорее всего, импровизированный дорожный знак видно не будет.

Провалился асфальт на центральной улице Бердска

Оперативного комментария от начальника управления ЖКХ Владимира Захарова «Курьер. Среда. Бердск» получить не удалось. Он сообщил, что находится на срочном совещании.

Видео Курьер. Среда. Бердск

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», накануне провалилась дорога на перекрестке улиц Ушакова и Советской. Там коммунальщики во избежании беды оградили яму бетонными блоками. Захаров  пояснял, что грунт в разных районах города проваливается из-за изношенных канализационных труб.


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(8) Комментариев

  1. Аноним

    Когда от стыда под землю мэр провалится?

    Thumb up 18 Thumb down 5

  2. Новый мэр

    Да что вы со своими ямами , куда важней Порошенко,Скрипаль,Трамп,Асад

    Thumb up 11 Thumb down 5

  3. Эрвин

    Ну что, Фитилёк, засада, правда?

    Thumb up 4 Thumb down 1

  4. Зелёная

    Интерсно — сколько тепловых камер в городе всего? и есть ли анализ их состояния =-O .
    Если судить по провалам и проседаниям твёрдых покрытий на улицах и во дворах — назревает катастрофа =-O .
    И самое печальное (ужасное), что ни у муниципалитета, ни у области средств на ремонт и восстановление сооружений нет. Помощи ждать неоткуда. Ситуация тупиковая. Или так кажется? =-O

    Thumb up 4 Thumb down 1

    • Новый мэр

      Ситуация тупиковая! дело не в том какая местная власть,Важно какие приоритеты у руководства страны, вот здесь и мы сталкиваемся с тупиком,Поверьте дальше будет ещё хуже,

      Thumb up 5 Thumb down 2

      • Зелёная

        =…Важно какие приоритеты…=
        — именно так ;) .
        Повсюду одинаково нехорошо. Не только у нас здесь. Как поддерживать мало-мальский уровень оптимизма и качество жизни? =-O =-O

        Thumb up 0 Thumb down 0

  5. Невдомек

    Ну пипец….Все грызут коммунальщики и руководство города: асфальт, бюджет, даже землю под асфальтом….Лангольеры, прям, какие-то…. %)

    Thumb up 3 Thumb down 0

  6. Аноним

    Не в этом ли месте несколько лет назад делали дорогущий прокол тоже по причине провала грунта прямо на проезжей части?

    Thumb up 1 Thumb down 0

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