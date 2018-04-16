Размером сертификата конкурса «Дорого яичко» в православной гимназии Бердска возмущены участники
Провалился асфальт на центральной улице Бердска
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Путин вводит ответственность за нападения на медиков
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Мигрант зарезал гастарбайтера в круглосуточном кафе под Новосибирском
Когда от стыда под землю мэр провалится?
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Да что вы со своими ямами , куда важней Порошенко,Скрипаль,Трамп,Асад
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Ну что, Фитилёк, засада, правда?
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Интерсно — сколько тепловых камер в городе всего? и есть ли анализ их состояния .
Если судить по провалам и проседаниям твёрдых покрытий на улицах и во дворах — назревает катастрофа .
И самое печальное (ужасное), что ни у муниципалитета, ни у области средств на ремонт и восстановление сооружений нет. Помощи ждать неоткуда. Ситуация тупиковая. Или так кажется?
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Ситуация тупиковая! дело не в том какая местная власть,Важно какие приоритеты у руководства страны, вот здесь и мы сталкиваемся с тупиком,Поверьте дальше будет ещё хуже,
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=…Важно какие приоритеты…=
— именно так .
Повсюду одинаково нехорошо. Не только у нас здесь. Как поддерживать мало-мальский уровень оптимизма и качество жизни?
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Ну пипец….Все грызут коммунальщики и руководство города: асфальт, бюджет, даже землю под асфальтом….Лангольеры, прям, какие-то….
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Не в этом ли месте несколько лет назад делали дорогущий прокол тоже по причине провала грунта прямо на проезжей части?
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