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Роскомнадзор блокирует Telegram

Ведомство начало процедуру блокировки мессенджера по решению суда.

16.04.2018 Фото: Википедия Один комментарий

Роскомнадзор блокирует Telegram

На телеграм недавно перешел Следственный комитет

Роскомнадзор получил решение Таганского суда Москвы об ограничении доступа к продуктам Telegram на территории РФ.

Как сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства, операторам направлена информация об ограничении доступа к ресурсам Telegram.

В Роскомнадзоре уточнили, что речь идет об ограничении доступа к интернет-ресурсам организатора распространения информации в интернете Telegram Messenger Limited Liability Partnership. «В связи с этим информация о данных интернет-ресурсах в понедельник, 16 апреля, направлена операторам связи с целью ограничения доступа», — говорится в сообщении.

«Процесс блокировки может занять несколько часов. Процесс нарастает по мере получения выгрузки операторами связи», — говорится в сообщении пресс-службы.

Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру Telegram в России за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. Решение принято по иску Роскомнадзора от 6 апреля.


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(1) Комментарий

  1. Поросёнок Пётр

    Пока никаких проблем, прокси справляется с антиконституционными действиями Роскомпозора.

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