Роскомнадзор блокирует Telegram

Роскомнадзор получил решение Таганского суда Москвы об ограничении доступа к продуктам Telegram на территории РФ.

Как сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства, операторам направлена информация об ограничении доступа к ресурсам Telegram.

В Роскомнадзоре уточнили, что речь идет об ограничении доступа к интернет-ресурсам организатора распространения информации в интернете Telegram Messenger Limited Liability Partnership. «В связи с этим информация о данных интернет-ресурсах в понедельник, 16 апреля, направлена операторам связи с целью ограничения доступа», — говорится в сообщении.

«Процесс блокировки может занять несколько часов. Процесс нарастает по мере получения выгрузки операторами связи», — говорится в сообщении пресс-службы.

Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру Telegram в России за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. Решение принято по иску Роскомнадзора от 6 апреля.