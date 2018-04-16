Размером сертификата конкурса «Дорого яичко» в православной гимназии Бердска возмущены участники

В бердской православной гимназии во имя преподобного Серафима Саровского прошёл конкурс детского творчества «Дорого яичко ко Христову дню».
К участию в конкурсе принимались работы, имевшие отношение к христианскому празднику Пасха: пасхальные яйца и кролики, цыплята и снеговики, матрешки и корзинки.
Позднее в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» поступило письмо от Инны Ращектаевой, матери одного из участников конкурса:
«Мы участвовали в конкурсе: Дорого яичко ко Христову дню». Понятно, что не выбрали нашу поделку. Но диплом участника можно было приличный дать. Дали сертификат размером 10/15. Бумаги пожалели или что? У ребенка все желание пропало что либо делать в дальнейшем…».
Всего в этом году на конкурс (он проводился уже в десятый раз) были представлены работы 480 участников.
Директор гимназии, Ольга Катрич, рассказала о подготовке к награждению.
— Приём работ завершили 2 апреля. Печатали поздравительные грамоты почти двое суток. Потому что многие приносили работы с опозданием, кто-то не укладывался. Но мы принимали у всех, ведь дети старались, а успеть в срок им очень сложно, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Ольга Владимировна.
13 апреля победителям конкурса (их было 18 человек) были вручены грамоты и сладкие призы — шоколадка. Остальным же достался сертификат формата А5.
Выставка работ, участвовавших в конкурсе, была доступна всем желающим.
Дали сертификат размером 10/15. Бумаги пожалели или что? У ребенка все желание пропало что либо делать в дальнейшем…».
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/04/16/348927-razmerom-sertifikata-konkursadorogo-yaichko-v-pravoslavnoj-gimnazii-berdska-vozmushheny-uchastniki
Какая истерика! Даже прокомментировать захотелось!
Мамочка, в европейской части дипломы формата А3 уже много лет как норма, никого ими не удивишь. И достаточно стильно смотрятся.
В том, что вы не умеете поддержать ребенка, объяснить, чем измеряется и оценивается его творчество, только ваша вина. Подозреваю, что на самом деле это вы больше возмущались, чем ваше чадо. Если бы у людей из-за таких мелочей (которые еще и искусственно надуманы) пропадало желание что-либо делать, то все поголовно сидели бы на лавках и в потолок плевали.
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опечатка: формата А5
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православнутая вовсю репку
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