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Размером сертификата конкурса «Дорого яичко» в православной гимназии Бердска возмущены участники

«Дали сертификат размером 10/15. Бумаги пожалели или что? У ребенка все желание пропало что-либо делать в дальнейшем», заявляет бердчанка Инна Ращектаева.

16.04.2018 Автор: Слава Душин Фото: pgberdsk.ru 3 коммент.

Размером сертификата конкурса Дорого яичко в православной гимназии Бердска возмущены участники

Выставка работ участников пасхального конкурса

В бердской православной гимназии во имя преподобного Серафима Саровского прошёл конкурс детского творчества «Дорого яичко ко Христову дню».

К участию в конкурсе принимались работы, имевшие отношение к христианскому празднику Пасха: пасхальные яйца и кролики, цыплята и снеговики, матрешки и корзинки.

Позднее в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» поступило письмо от Инны Ращектаевой, матери одного из участников конкурса:
«Мы участвовали в конкурсе: Дорого яичко ко Христову дню». Понятно, что не выбрали нашу поделку. Но диплом участника можно было приличный дать. Дали сертификат размером 10/15. Бумаги пожалели или что? У ребенка все желание пропало что либо делать в дальнейшем…».

Всего в этом году на конкурс (он проводился уже в десятый раз) были представлены работы 480 участников.

Директор гимназии, Ольга Катрич, рассказала о подготовке к награждению.

— Приём работ завершили 2 апреля. Печатали поздравительные грамоты почти двое суток. Потому что многие приносили работы с опозданием, кто-то не укладывался. Но мы принимали у всех, ведь дети старались, а успеть в срок им очень сложно, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Ольга Владимировна.

13 апреля победителям конкурса (их было 18 человек) были вручены грамоты и сладкие призы — шоколадка. Остальным же достался сертификат формата А5.

Выставка работ, участвовавших в конкурсе, была доступна всем желающим.


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    Дали сертификат размером 10/15. Бумаги пожалели или что? У ребенка все желание пропало что либо делать в дальнейшем…».

    Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/04/16/348927-razmerom-sertifikata-konkursadorogo-yaichko-v-pravoslavnoj-gimnazii-berdska-vozmushheny-uchastniki
    Какая истерика! :-D Даже прокомментировать захотелось!
    Мамочка, в европейской части дипломы формата А3 уже много лет как норма, никого ими не удивишь. И достаточно стильно смотрятся.
    В том, что вы не умеете поддержать ребенка, объяснить, чем измеряется и оценивается его творчество, только ваша вина. Подозреваю, что на самом деле это вы больше возмущались, чем ваше чадо. Если бы у людей из-за таких мелочей (которые еще и искусственно надуманы) пропадало желание что-либо делать, то все поголовно сидели бы на лавках и в потолок плевали.

    Thumb up 6 Thumb down 4

  2. 159-я

    православнутая вовсю репку

    Thumb up 5 Thumb down 0

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