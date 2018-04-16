КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

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Фирменную кружку «15 лет вместе» разыгрывает «Курьер.Среда.Бердск»

Разыграем среди тех, кто лайкнул запись.

16.04.2018 Фото: Курьер.Среда.Бердск Нет комментариев

В рубрику «Сообщи свои новости» написал «Курьер»:

Дорогие друзья! В честь юбилея газеты «Курьер.Среда.Бердск» среди подписчиков группы «Курьер. Среда. Бердск» www.kurer-sreda.ru Вконтакте мы проводим розыгрыш фирменной кружки «15 лет вместе». Спасибо, что вы с нами! Удачи! Вступайте в нашу группу!
Разыграем среди тех, кто лайкнул запись.
Результат 23 апреля в 11.00 по местному времени.

Так же ежемесячный розыгрыш двух кружек проходит в конкурсе «Привет, я родился!» в газете «Курьер.Среда.Бердск». Желаем вам удачи!

Так же ежемесячно редакция будет выбирать самый интересный и самый резонансный читательский материал из рубрики «Сообщи свою новость» и вручать за него кружку! Спасибо, что вы с нами!

Фирменную кружку 15 лет вместе разыгрывает Курьер.Среда.Бердск


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