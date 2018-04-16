Фирменную кружку «15 лет вместе» разыгрывает «Курьер.Среда.Бердск»

Размером сертификата конкурса «Дорого яичко» в православной гимназии Бердска возмущены участники
Провалился асфальт на центральной улице Бердска
Роскомнадзор блокирует Telegram
Путин вводит ответственность за нападения на медиков
Мотопомпы и пожарные водоемы на дачах требуют иметь чиновники Бердска
Госдума хочет полностью запретить закупать американское ПО
Свидетелей по делу директора оборонного НЗИВа из-за ходатайств адвоката не может выслушать суд Искитима
Фотомарафон «Вспомним всех поименно» ко Дню Победы запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Мигрант зарезал гастарбайтера в круглосуточном кафе под Новосибирском