Фирменную кружку «15 лет вместе» разыгрывает «Курьер.Среда.Бердск»

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Дорогие друзья! В честь юбилея газеты «Курьер.Среда.Бердск» среди подписчиков группы «Курьер. Среда. Бердск» www.kurer-sreda.ru Вконтакте мы проводим розыгрыш фирменной кружки «15 лет вместе». Спасибо, что вы с нами! Удачи! Вступайте в нашу группу!

Разыграем среди тех, кто лайкнул запись.

Результат 23 апреля в 11.00 по местному времени.

Так же ежемесячный розыгрыш двух кружек проходит в конкурсе «Привет, я родился!» в газете «Курьер.Среда.Бердск». Желаем вам удачи!

Так же ежемесячно редакция будет выбирать самый интересный и самый резонансный читательский материал из рубрики «Сообщи свою новость» и вручать за него кружку! Спасибо, что вы с нами!