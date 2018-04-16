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Путин вводит ответственность за нападения на медиков

В дальнейшем наказание, которое придумают по поручению президента, может быть ужесточено.

16.04.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.

Путин вводит ответственность за нападения на медиков

В Бердске бывают случаи нападения на врачей

Президент России Владимир Путин поручил правительству установить ответственность за нападения на медиков во время исполнения ими профессиональных обязанностей.

Соответствующее распоряжение содержится с перечне поручений, составленных по итогам встречи главы государства с работниками сферы здравоохранения 18 марта.

«Установить ответственность за совершение действий, препятствующих осуществлению медицинскими работниками профессиональной деятельности», — говорится в документе.

Он отметил, что ответственность будет ужесточена после изучения того, «как будут работать на практике последние решения», передает ТАСС.

В Бердске нападения на медиков — не редкость. В начале апреля, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» женщина с больным ребенком ударила по уху медсестру.

28-летняя бердчанка обратилась во взрослое инфекционное отделение с жалобой на высокую температуру у ребенка, медицинская сестра больницы пояснила, что ей необходимо направиться в детское отделение, ответ маме не понравился.

Недовольная ответом медицинской сестры, нанесла удар ладонью в область левого уха, причинив своими действиями легкий вред здоровью. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.

Напомним, что ровно год назад в ЦГБ Бердск пьяный мужчина душил травматолога за отказ, что его гражданскую жену с колотыми ранениями не положили в больницу.


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(2) Комментариев

  1. gall

    ответственность за нападения на медиков — очень даже не плохо задумано, только ведь подобное положение подразумевает что за нападение на не медиков ответственность не введена, или введена но наполовину, да?

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  2. Аноним

    Да пиарится как всегда. Ничего это не изменит. Просто чуть больше противоречащих друг другу законов, больше бардака…

    Не будь бардака — менты бы отлавливали ВСЕХ нападающих (за что давно уже есть статья).

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