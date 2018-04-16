Путин вводит ответственность за нападения на медиков

Президент России Владимир Путин поручил правительству установить ответственность за нападения на медиков во время исполнения ими профессиональных обязанностей.
Соответствующее распоряжение содержится с перечне поручений, составленных по итогам встречи главы государства с работниками сферы здравоохранения 18 марта.
«Установить ответственность за совершение действий, препятствующих осуществлению медицинскими работниками профессиональной деятельности», — говорится в документе.
Он отметил, что ответственность будет ужесточена после изучения того, «как будут работать на практике последние решения», передает ТАСС.
В Бердске нападения на медиков — не редкость. В начале апреля, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» женщина с больным ребенком ударила по уху медсестру.
28-летняя бердчанка обратилась во взрослое инфекционное отделение с жалобой на высокую температуру у ребенка, медицинская сестра больницы пояснила, что ей необходимо направиться в детское отделение, ответ маме не понравился.
Недовольная ответом медицинской сестры, нанесла удар ладонью в область левого уха, причинив своими действиями легкий вред здоровью. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.
Напомним, что ровно год назад в ЦГБ Бердск пьяный мужчина душил травматолога за отказ, что его гражданскую жену с колотыми ранениями не положили в больницу.
ответственность за нападения на медиков — очень даже не плохо задумано, только ведь подобное положение подразумевает что за нападение на не медиков ответственность не введена, или введена но наполовину, да?
2 0
Да пиарится как всегда. Ничего это не изменит. Просто чуть больше противоречащих друг другу законов, больше бардака…
Не будь бардака — менты бы отлавливали ВСЕХ нападающих (за что давно уже есть статья).
0 0