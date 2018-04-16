Госдума хочет полностью запретить закупать американское ПО

В ответ на санкции США против России депутаты Госдумы предложили ввести запрет на государственные закупки американского софта. Ограничения могут затронуть и контракты отдельных юридических лиц. Несмотря на уже начавшееся в России импортозамещение в ИТ, госсектор до сих пор сильно зависит от иностранных продуктов, констатируют участники рынка.

Проект федерального закона «О мерах противодействия на недружественные действия США» предлагает установить запрет или ограничение на допуск программного обеспечения (ПО) и технологического оборудования из США к закупкам для нужд государства и отдельных юридических лиц. О каких именно юрлицах идет речь, в документе не уточняется. Запрет может касаться и продуктов других иностранных государств, которые поддержат санкции США в отношении России, указано в законопроекте. С инициативой выступили депутаты Госдумы Вячеслав Володин, Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский, Сергей Неверов, Сергей Миронов и Иван Мельников.

Предложение депутатов — это развитие существующего запрета на госзакупки иностранного софта при наличии подходящих отечественных аналогов, передает Ъ.

С начала 2016 года госорганы могут приобретать зарубежный софт, только если у него отсутствуют российские аналоги, которые должны быть включены в специально созданный реестр отечественного софта либо ведомство должно обосновать, чем иностранный продукт лучше.

Напомним, участники рынка в 2016 года в целом положительно отнеслись к идее ограничить закупки иностранного ПО, однако впоследствии указывали на несовершенство нормативных документов и то, что многие продукты из реестра не работают с отечественными ОС и СУБД, из-за чего для их работы нужно все равно приобретать зарубежные решения. Переход организаций на российские решения требует времени, финансов и может сопровождаться сбоями — это «пугает IT-руководителей ведомств», поясняли эксперты в сентябре прошлого года.

Государство объявило курс на импортозамещение в IT еще в 2014 году. Но до сих пор госсектор сильно зависит от западных ОС, СУБД и офисного ПО, констатирует Григорий Сизоненко, гендиректор ИВК. Количественно доля иностранного софта в органах власти и госкомпаниях составляет около 90%, а качественно многие иностранные продукты уже можно заменить российскими, утверждает Дмитрий Бессольцев, директор департамента ИТ-аутсорсинга ALP Group. Инициатива депутатов более реализуема в секторе программного обеспечения и менее реальна в аппаратном, констатирует господин Бессольцев. По его мнению, ограничения будут выборочными — с исключениями для отдельных компаний, министерств и ведомств.

«Так, если госкорпорации предстоит тяжелое тиражирование государственных информационных систем на несколько тысяч рабочих мест, то бросить проект, начатый три года назад, невозможно. А чтобы ГИС заработала, нужно закупить еще очень много лицензий Microsoft или Oracle»,— отмечает господин Бессольцев.

По мнению Дмитрия Бессольцева, среди «отдельных юрлиц», которых коснутся новые ограничения на закупку софта, могут быть структуры Минобороны, ФСБ, госкорпорации «Роскосмос», «Росатом» и другие.

В компаниях Microsoft и SAP от комментариев отказались.