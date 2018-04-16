Мотопомпы и пожарные водоемы на дачах требуют иметь чиновники Бердска
Мэр отметил, что мотопомпы должны быть обязательно во всех бердских СНТ. Пожарные заострили внимание на опасности узких проездов в дачных обществах.
16.04.2018Автор: Елена МедведеваФото: Курьер.Среда.Бердск2 коммент.
Для пожарных началась горячая пора: бердчане поехали на дачи, где может загореться и сухая трава, и мусор
На совещании в мэрии сегодня, 16 апреля, мэр Бердска Евгений Шестернин попросил привести в порядок мотопомпы в садоводческих товариществах и обеспечить их водой. Ведь начинается дачный сезон, и необходимо обеспечить пожарную безопасность. Сотрудники МЧС отметили, что пока не заостряли внимания на этом вопросе.
В первую очередь им нужно решить проблемы с узкими улочками на дачах, по которым пожарная машина просто не может проехать к полыхающему дому. Мэру дожили, что представители МЧС уже поговорили с садоводами «Росинки» и «Майского» и объяснили о запрете сужения проезжей части, а также попросили не жечь мусор.
Глава города спросил, решен ли вопрос с мотопомпами в дачных обществах. Сейчас они стоят без воды, и где ее брать, неясно.
— Это отдельная тема для разговора. Нам необходимо понять, что будет стоять в СНТ и ДНТ. Это будут емкости с водой или обеспечат доступ к природным источникам? В любом случае мотопомпы должны быть, — предупредил Евгений Шестернин.
Как ранее сообщал «Курьер. Среда. Бердск» в начале года Бердск признали худшим по пожароопасной обстановке. В связи с этим в город приезжала областная комиссия из управления надзорной деятельности и профилактической работы главка МЧС.
Какие ещё мотопомпы? Про что говорит этот человек? Пусть сначала грязь и пыль с дорог уберёт хотя бы немного.
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Техника безопасности — прежде всего .
А вот сосед нашего СНТ зачем-то перегородил сквозную дорогу между двумя обществами новыми участками.
Теперь и пешком сложно пройти, не говоря о пожарной технике или просто машинах.
Причём, на планах БТИ — между обществами существует сквозной проезд. А на местности — уже нет .
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