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Мигрант зарезал гастарбайтера в круглосуточном кафе под Новосибирском

Во время застолья двое иностранцев из разных компаний поссорились. После ножевого ранения спасти потерпевшего медики не смогли.

16.04.2018 Фото: pixabay Нет комментариев

Мигрант зарезал гастарбайтера в круглосуточном кафе под Новосибирском

СК ходатайствует об аресте подозреваемого в причинении смерти

В Новосибирске расследуется уголовное дело по факту обнаружения тела мужчины, сообщили сегодня, 16 апреля, в региональном управлении Следственного комитета.

Следственным отделом по городу Обь СКР по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ, по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть 30-летнего потерпевшего.

По данным следствия, после 4 часов 15 апреля в круглосуточном кафе проводили время две компании мужчин из ближнего зарубежья, приехавшие на заработки. В процессе застолья между 30- и 23-летними их представителями произошла ссора.

Далее, 23-летний мужчина прошел в помещение кухонной зоны заведения, вернулся обратно и нанес два колото-резаных ранения в бедро второму участнику конфликта.

О случившемся было сообщено в правоохранительные органы и скорую помощь. Прибывшие медицинские работники не смогли спасти жизнь 30-летнему потерпевшему.

В настоящее время подозреваемый задержан и изобличил себя в совершении преступления. Судом по ходатайству следователя в ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

По делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается.


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