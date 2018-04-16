Мигрант зарезал гастарбайтера в круглосуточном кафе под Новосибирском

В Новосибирске расследуется уголовное дело по факту обнаружения тела мужчины, сообщили сегодня, 16 апреля, в региональном управлении Следственного комитета.

Следственным отделом по городу Обь СКР по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ, по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть 30-летнего потерпевшего.

По данным следствия, после 4 часов 15 апреля в круглосуточном кафе проводили время две компании мужчин из ближнего зарубежья, приехавшие на заработки. В процессе застолья между 30- и 23-летними их представителями произошла ссора.

Далее, 23-летний мужчина прошел в помещение кухонной зоны заведения, вернулся обратно и нанес два колото-резаных ранения в бедро второму участнику конфликта.

О случившемся было сообщено в правоохранительные органы и скорую помощь. Прибывшие медицинские работники не смогли спасти жизнь 30-летнему потерпевшему.

В настоящее время подозреваемый задержан и изобличил себя в совершении преступления. Судом по ходатайству следователя в ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

По делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается.