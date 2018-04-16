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Свидетелей по делу директора оборонного НЗИВа из-за ходатайств адвоката не может выслушать суд Искитима

Суд снова перенесли,процесс возобновят только 25 апреля. На два последних судебных заседания вызывали свидетелей. Но выслушать их не удается из-за ходатайств защиты о возврате дела прокурору.

16.04.2018 Автор: Елена Медведева Фото: tayga.info Нет комментариев

Свидетелей по делу директора оборонного НЗИВа из за ходатайств адвоката не может выслушать суд Искитима

Бывшего директора НЗИВ Валерия Петрова обвиняют в растрате или присвоении чужого имущества в особо крупном размере

Адвокаты обвиняемого в хищении 8,5 млн рублей директора исктимского НЗИВа Валерия Петрова второй раз подали ходатайство о возвращении дела прокурору. Об этом они заявили сегодня, 16 апреля, в Искитимском районном суде. Отметим, что 9 апреля похожая жалоба поступила от защитника второго фигуранта уголовного дела — Павла Яковлева. В итоге судебное заседание снова перенесли. Оно состоится 25 апреля.

В понедельник, 16 апреля, в Искитимском районном суде прошло заседание по делу обвиняемых экс-директора НЗИВа Валерия Петрова и директора ООО ТПК Атлант-НСК Павла Яковлева. Как следует из материалов дела, Петрова обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ст. 160 ч. 4 УК РФ. Это присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества в особо крупном размере, совершенного преступной группой с использованием служебного положения. Яковлеву вменяют эпизоды по ст. 160, а также ст. 174 УК РФ. Это легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.

Отметим, что 9 апреля, адвокат Павла Яковлева ходатайствовал о возвращении дела прокурору. Он указал на несоответствия в деле. В первую очередь он подчеркнул на то, что в материалах обвинения не указано место нахождения банка, где открыт расчетный счет АО НЗИВ, с которого перечислялись деньги, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Напомним, что по данным следствия, на балансе НЗИВа числились 4 установки прессования. Они хранились в частично разобранном состоянии на открытых площадках завода. В апреле 2015 года на завод обратилась фирма из Челябинска и предложила купить эти установки. Однако узнав, что им требуется восстановительный ремонт, попросила не делать его.
Далее, по словам помощника прокурора Елены Черняевой, Валерий Петров разработал и организовал преступный план хищения денежных средств с привлечением должностных лиц завода и любой коммерческой организации. Согласно плану эта коммерческая организация должна была документально и фактически сымитировать восстановительные работы установок прессования.

Затем на расчетный счет данной организации нужно было перечислить 8,29 млн рублей принадлежащих НЗИВу. В последствии — деньги обналичить и передать Петрову 5,7 млн, растратив 2,5 млн рублей. Далее, по версии обвинения, он поручил главному инженеру завода Виктору Ванькову найти организацию, которая сможет провести имитацию восстановительных работ установок прессования.

Главный инженер обратился в ООО торгово-производственную компанию «Атлант-НСК» к директору Павлу Яковлеву. И посулил вознаграждение в сумме 2,5 млн рублей. По словам помощника прокурора, Яковлев согласился на это.

На обоих предприятиях оформили все необходимые документы. В том числе и счет счет-фактура на сумму 8,29 млн рублей. По версии следствия, само оборудование перевезли сначала на территорию «Атланта», где за сумму не более 100 тысяч рублей произвели очистку. После этого оборудование перевезли обратно на НЗИВ.

Далее, как гласят материалы дела, Яковлев обналичил более 6 млн, из которых 5,7 млн рублей передал Ванькову, а тот в свою очередь Петрову.


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