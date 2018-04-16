СМИ: по российским ПВО в Сирии Трамп готов нанести удар

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуаций, рассказала о том, как в Белом доме принималось решение об ударе по Сирии, передает РБК.

По информации газеты, глава Пентагона Джеймс Мэттис представил Белому дому три варианта военной операции в Сирии. Самый консервативный вариант предполагал удар по объектам, связанным с сирийской программой разработки химического оружия. Второй вариант предполагал удар по большему количеству целей, в том числе по командным пунктам сирийской армии и по возможным центрам разработки химического оружия. Самое радикальное предложение могло включать удары по российским ПВО в Сирии в целях подрыва военного потенциала режима Башара Асада.

Трамп согласился на гибридный вариант удара: по сирийским химическим объектам было выпущено более 100 крылатых ракет, пишет WSJ, которые нанесли «значительный ущерб» сирийской химической программе.

Причем президент США предлагал своей команде советников по национальной безопасности рассмотреть возможность удара по российским и иранским целям в Сирии, если это будет необходимо для поражения сирийской военной техники. Однако Мэттис выступил против такого сценария, пишет газета, ссылаясь на источники. Он счел, что ответный удар Москвы и Тегерана может быть «опасным».

США, Франция и Великобритания нанесли удар по Сирии утром 14 апреля. Целью атаки стали три объекта, имеющие отношение к сирийской химической программе. однако в Сирии и российском Минобороны заявляли о большем количестве целей. По словам Трампа, был поражен научный центр, разрабатывавший химоружие, а также склад, где хранились запрещенные вещества и прекурсоры. В операции участвовала авиация Британии и Франции, крылатые ракеты запускались с американских кораблей.