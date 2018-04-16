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Сайт по продаже шкур белого медведя закрыл суд в Новосибирской области

Оборот на особо ценных видов животных, занесенных в Красную книгу прокуратура у сайта не обнаружила и потребовала признать его запрещенным.

16.04.2018 Фото: programmes.putin.kremlin.ru Нет комментариев

Сайт по продаже шкур белого медведя закрыл суд в Новосибирской области

Незаконная добыча и продажа ценных биоресурсов предусматривает до 7 лет лишения свободы

В Доволенском районе прокурор в суде принял меры к блокированию сайта по продаже шкур белого медведя, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Прокурор Доволенского района в ходе мониторинга сети Интернет выявил сайт, на странице которого размещена информация о продаже шкур белого медведя, занесенного в Красную книгу Российской Федерации.

Разрешительная документация на оборот особо ценных видов животных на странице сайта отсутствовала.

За незаконные добычу, содержание, приобретение, хранение, перевозку, пересылку и продажу особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и охраняемых международными договорами России, их частей и производных, предусмотрена уголовная и административная ответственность (ст. 258.1 УК РФ и ст. 8.35. КоАП РФ).

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещает распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность.

В связи с этим прокуратура направила в Доволенский районный суд исковое заявление о признании информации, размещенной на странице в Интернет-ресурсе, запрещенной к распространению.

Заявление 13 апреля судом рассмотрено и удовлетворено.


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