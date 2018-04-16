Родила четверняшек в пятницу 13-го молодая мама из Искитима

Сразу три девочки и мальчик стали сюрпризом для молодой пары Стекловых. 32-летняя жительница Новосибирска Марина Стеклова родила четверняшек с помощью кесарева сечения. Роды прошли 13 апреля в роддоме №4. У уроженки Искитима это первая беременность. Врачи говорят, что все дети доношенные и здоровые.

Молодая мама поделилась своей радостью в соцсетях:

— В моей жизни сегодня произошло чудесное событие. Мы с мужем стали родителями замечательных четверняшек. Хочется со всем миром поделиться этой новостью. Наш сыночек и три дочки изменили наш мир.

— Им на первом УЗИ сказали, что будет двойня. Они были счастливы. На втором УЗИ оказалось, что не двойня, а тройня. Ещё через небольшой промежуток времени врачи увидели и четвёртого малыша, – цитируют подругу молодой матери Екатерину «Новосибирские новости».

Екатерина также поделилась с журналистами тем, что у Стекловых маленькая однокомнатная квартира на Родниках, купленная в ипотеку. Есть надежда, что власти помогут семье с жильём.

По сообщению СММ, в ближайшее время Марина планирует переехать в Искитим, откуда родом, где ухаживать за детьми ей помогут бабушки и дедушки.