За призывы отказаться от лечения ВИЧ будут штрафовать

В понедельник, 16 апреля, будет опубликован для общественного обсуждения разработанный Минздравом законопроект о запрете распространять информацию, содержащую призывы к отказу от лечения ВИЧ и пропаганду так называемого ВИЧ-диссидентства (движение, представители которого отрицают существование вируса). Согласно проекту сайты, на которых будет распространяться подобная информация, будут включаться в Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов, а за отрицание ВИЧ будут назначаться штрафы.

Документ подготовлен ведомством в рамках плана реализации государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в РФ до 2020 года (план утвержден правительством РФ в апреле 2017 года).

«Восприятие молодым поколением информации, содержащей призывы отказаться от мер профилактики и лечения ВИЧ-инфекции и препятствующей формированию у населения навыков ответственного отношения к своему здоровью, может привести к ложному пониманию, что ВИЧ-инфекции нет,— говорится в пояснительной записке.— Современные средства коммуникации, в частности социальные сети, позволяют гражданам, юридическим и должностным лицам вести пропаганду идеи отказа от прохождения гарантируемых в соответствии с законодательством РФ мер профилактики и лечения».

Минздрав напоминает, что обеспечение пациентов с ВИЧ антиретровирусной терапией (АРВТ) позволяет не только увеличить продолжительность жизни, но и является одним из самых эффективных средств предупреждения распространения инфекции.

Напомним, в 2017 году стало известно о смертельных случаях среди детей, которые не получали лечения от ВИЧ, в ЯНАО, Пермском крае, Санкт-Петербурге, Иркутской области. Весной 2018 года в Красноярском крае умер шестилетний мальчик с ВИЧ. «Мы периодически публикуем случаи смертей ВИЧ-«отрицателей» и их детей,— рассказала “Ъ” активист движения «Пациентский контроль», редактор группы «ВКонтакте» «ВИЧ/СПИД диссиденты и их дети» Юлия Верещагина.— Группе четыре года, за это время анализ СМИ и ВИЧ-диссидентских групп позволил зафиксировать 84 летальных исхода на фоне отказа от лечения. Из них в 17 случаях это детские смерти».

Законопроект вносит изменения в три федеральных закона и КоАП. Так, ФЗ №38 «О предупреждении распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека» будет дополнен ст. 4.1 о недопустимости распространения информации, «содержащей призывы к отказу от медицинского освидетельствования, профилактики и диагностики ВИЧ-инфекции».

Статья предполагает запрет распространения призывов к отказу от диагностики и лечения ВИЧ «посредством зрелищных мероприятий, информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет» и сетей подвижной радиотелефонной связи». ФЗ №149 «Об информационных технологиях» будет дополнен нормой о соответствующем расширении Единого реестра доменных имен и сетевых адресов, содержащих информацию, запрещенную к распространению в РФ.

Напомним, по этому закону в течение суток с момента получения от провайдера хостинга уведомления о включении в реестр владелец сайта обязан удалить интернет-страницу, а в случае отказа или бездействия владельца провайдер хостинга обязан ограничить доступ к сайту. Изменения вносятся и в федеральный закон «О СМИ»: он будет дополнен ч. 9, которая запрещает пропаганду ВИЧ-диссидентства в СМИ и информационно-телекоммуникационных сетях.

Санкции за нарушение законодательства будут прописаны в КоАП. Так, распространение информации, содержащей соответствующие призывы, будет наказываться штрафом в размере от 2 тыс. руб. до 3 тыс. руб. для граждан, от 5 тыс. руб. до 10 тыс. руб. для должностных лиц, от 20 тыс. руб. до 50 тыс. руб.— для юридических лиц.

«Учитывая ситуацию с распространением ВИЧ-инфекции в России, пропаганда так называемого ВИЧ-диссидентства носит общественно-опасный характер и в каком-то смысле схожа с распространением информации экстремистского толка,— цитирует Ъ адвоката Павла Астахова.— Учитывая то, что обеспечение пациентов АРВТ осуществляется за государственный счет, логично, что Минздрав борется с распространением информации, вводящей граждан в заблуждение относительно распространения и самого факта существования ВИЧ-инфекции, что впоследствии может привести к ухудшению эпидемической ситуации».

Господин Астахов подтвердил, что сейчас не существует «юридических инструментов воздействия на лиц, которые распространяют информацию о том, что «СПИДа нет»». Медицинский юрист Анна Крюкова считает, что пока трудно судить, насколько новый закон будет эффективен: «Но если призыв к отказу от лечения будет купироваться, государство будет вмешиваться на этом этапе, то это неплохо». Юрист, активист «Пациентского контроля» Александр Ездаков считает, что ограничиваться административными штрафами нельзя: «За рецидив должна наступать уголовная ответственность».