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В одиночку обезвредил вооруженного налетчика в здании налоговой инспекции житель Бердска

Президент бердского регбийного клуба «Дружина» Илья Ильченко за проявленное мужество получил благодарности от полицейских и мэра. Отметили в мэрии и его родителей.

16.04.2018 Автор: Елена Медведева Фото: Елены Медведевой 3 коммент.

В одиночку обезвредил вооруженного налетчика в здании налоговой инспекции житель Бердска

Бердский регбист Илья Ильченко не спасовал

Илья Ильченко 10 апреля находился в Кировском районе Новосибирска. Он проходил мимо здания налоговой инспекции и увидел, что оттуда выбегают испуганные люди. Мужчина начал спрашивать, в чем дело. Выяснилось, что в здание ворвался неадекватный человек с ножом в руках и начал угрожать людям.

Илья пошёл в здание ИФНС, оценил обстановку и в одиночку обезвредил злоумышленника, после чего передал его подоспевшим правоохранителям. Об этом сегодня, 16 апреля, на совещании в мэрии сообщил и. о. начальника бердского отдела МВД Игорь Иус. Он вручил Илье благодарность за проявленное мужество. А мэр Бердска Евгений Шестернин поблагодарил его родителей.

— Спасибо вам за таких детей. Низкий вам поклон, — обратился к матери и отцу Ильи глава города.

 

В одиночку обезвредил вооруженного налетчика в здании налоговой инспекции житель Бердска

Похвалы удостоились и родители Ильи Ильченко

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», Илья Ильченко является президентом бердского регбийного клуба «Дружина». Он проявил настоящее мужество, спасая людей в здании Кировской ИФНС. Даже пришлось на подмогу вызывать бойцов Росгвардии, который заковали дебошира в наручники.

Илья Ильченко  прошлом году выступал за «Дружину» в Кубке России и национальных соревнованиях, где показал мастерство.


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    Не зря регбисты называют боксёров танцорами.Настоящие парни.Герой!

    Thumb up 1 Thumb down 1

  2. Яна

    Молодец, парень! Герой!

    Thumb up 5 Thumb down 0

  3. Аноним

    Молодец парень!!! Таких в Сирии ждут

    Thumb up 0 Thumb down 0

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