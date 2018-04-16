В одиночку обезвредил вооруженного налетчика в здании налоговой инспекции житель Бердска
Президент бердского регбийного клуба «Дружина» Илья Ильченко за проявленное мужество получил благодарности от полицейских и мэра. Отметили в мэрии и его родителей.
16.04.2018Автор: Елена МедведеваФото: Елены Медведевой3 коммент.
Бердский регбист Илья Ильченко не спасовал
Илья Ильченко 10 апреля находился в Кировском районе Новосибирска. Он проходил мимо здания налоговой инспекции и увидел, что оттуда выбегают испуганные люди. Мужчина начал спрашивать, в чем дело. Выяснилось, что в здание ворвался неадекватный человек с ножом в руках и начал угрожать людям.
Илья пошёл в здание ИФНС, оценил обстановку и в одиночку обезвредил злоумышленника, после чего передал его подоспевшим правоохранителям. Об этом сегодня, 16 апреля, на совещании в мэрии сообщил и. о. начальника бердского отдела МВД Игорь Иус. Он вручил Илье благодарность за проявленное мужество. А мэр Бердска Евгений Шестернин поблагодарил его родителей.
— Спасибо вам за таких детей. Низкий вам поклон, — обратился к матери и отцу Ильи глава города.
Похвалы удостоились и родители Ильи Ильченко
Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», Илья Ильченко является президентом бердского регбийного клуба «Дружина». Он проявил настоящее мужество, спасая людей в здании Кировской ИФНС. Даже пришлось на подмогу вызывать бойцов Росгвардии, который заковали дебошира в наручники.
Илья Ильченко прошлом году выступал за «Дружину» в Кубке России и национальных соревнованиях, где показал мастерство.
Не зря регбисты называют боксёров танцорами.Настоящие парни.Герой!
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Молодец, парень! Герой!
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Молодец парень!!! Таких в Сирии ждут
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