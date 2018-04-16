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Путин предсказал «хаос» в случае повторения ударов по Сирии

Президент России в диалоге со своим иранским коллегой обсудил удары западной коалиции по Сирии.

16.04.2018 Фото: Hassan Ammar / AP 6 коммент.

Путин предсказал «хаос» в случае повторения ударов по Сирии

В пригороде Дамаска после ударов Запада

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Ирана Хасаном Роухани, говорится в сообщении на сайте Кремля. Лидеры государств, как подчеркнули в пресс-службе администрации главы России, в ходе диалога «обменялись мнениями о ситуации, сложившейся после ракетного удара США и их союзников по сирийской территории». Разговор состоялся по инициативе иранской стороны.

«Констатировано, что эта противоправная акция наносит серьезный ущерб перспективам политического урегулирования в Сирии. Владимир Путин, в частности, подчеркнул, что если подобные действия, совершаемые в нарушение Устава ООН, продолжатся, то это неминуемо приведет к хаосу в международных отношениях», — рассказали об итогах этого диалога в Кремле.

Помимо этого, как уточнили представители президента России, Путин и Роухани «обсудили общее положение дел в Ближневосточном регионе, включая обстановку в Йемене». В итоге оба политика «выразили заинтересованность в дальнейшем развитии многопланового российско-иранского сотрудничества, а также в расширении взаимовыгодных связей в торгово-экономической сфере».

В субботу, 14 апреля, вооруженные силы США, Великобритании и Франции нанесли удар по Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в сирийском городе Дума в Восточной Гуте. В результате было поражено несколько целей в Дамаске и Хомсе. При атаке пострадали три человека. Как рассказали в российском Министерстве обороны, 14 апреля по территории Сирии было выпущено в общей сложности 100 ракет. По данным Пентагона, коалиция запустила по Сирии 105 ракет, передает РБК.

Путин в субботу, 14 апреля, назвал атаку актом агрессии. Он подчеркнул, что удары были нанесены «без санкции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, в нарушение Устава ООН, норм и принципов международного права».

В США заявили, что нанесут новый удар, если сирийский режим снова применит химическое оружие. Как подчеркнула постоянный представитель США в ООН Никки Хейли во время заседания Совета Безопасности ООН 14 апреля, стратегия Вашингтона в отношении Сирии останется без изменений. «Если Дамаск вновь применит отравляющий газ, Соединенные Штаты будут во всеоружии», — сказала она. Говоря об атаках, Хейли сказала, что ответ США на применение в Сирии химоружия был «взвешенным, легитимным и пропорциональным».


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(6) Комментариев

  1. Эрвин

    Путин 14 раз предсказывал рост российской экономики — не срослось.

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  2. местный

    Все больше и больше убеждаюсь в неизбежности хаоса и диктатуры без возможности иметь кому либо собственное мнение.
    Ведь именно к этому и стремятся США: навязать всем собственное мировоззрения и использовать всех в собственных целях!

    Напомню: Совет Безопасности ООН — постоянно действующий орган Организации Объединённых Наций, на который, в соответствии со статьей 24 Устава ООН, возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности.

    То что США позволяют себе не считаться ни с какими правила и действовать в нарушении всех принятых законом — ни что иное, как фашизм 21 века!

    P.S. На заседании СовБеза ООН представитель Сирии потроллил США, Великобританию и Францию: он принёс с собой три экземпляра Устава ООН, и попросил раздать их представителям этих стран для изучения

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    • ВВД

      Какие удары?
      Вы докажите!!!
      Ихтамнебыло.
      Это были не они. Это былла провокация РФ-сначала вывели весь личный состав а потом взорвали никому не нужные объекты, обвинив мирно спящую Америку в нанесении ударов.
      Вы посмотрите фотки-так ударить ракетами невозможно, так можно только снести здания специалистами подрывниками из РФ

      :P

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    • местный

      Поправлюсь: корректнее будет назвать нацизмом.

      (из Вики) Нацизм — мировоззрение, ставящее во главу мира определенную нацию (расу или народ) и ратующее за использование репрессивных мер по отношению к остальной части человечества. Осуждение нацизма основывается на этих репрессивных мерах и на том, что нет возможности выйти из группы угнетаемых людей, принадлежность к которой обычно определяется при рождении (изначально по расовым или национальным признакам). Современные проявления нацизма часто называются неонацизмом.

      Национал-социализм (нем. Nationalsozialismus) — официальная политическая идеология в Третьем рейхе, являющаяся формой фашизма с элементами расизма и антисемитизма.
      Сейчас разве что антисемитизм заменен на русофобство….

      Минусующие — поясните, если что-то сказать о причинах несогласия?
      Как я понимаю, одной из причин является получаемая «зарплата» за продвижение этой западной идеологии здесь?

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  3. Аноним

    угу …а как Асад потроллил Путина? )
    Асад оценил восстановление разрушенной сирийской инфраструктуры в 400 миллиардов долларов в 10-15 лет. Грубо, по 30-40 млрд ежегодно.
    Фактически это счет России …)
    Иначе все «успехи» России в Сирии обнулятся….
    Вы, ребята, завоевали нас — молодцы. Теперь кормите. Другой вопрос, что можете не кормить, но тогда продолжение войны неизбежно ..)
    Деваться Путину на самом деле некуда: содержание оккупированной территории — бремя оккупанта. ))Если он не согласен его нести, ему все равно придется нести расходы по поддержанию контроля над территорией.
    И затраты на эти мероприятия не слишком меньше затрат на восстановление. Либо нужно соглашаться с тем, что он воевал, а сливки снимут другие.
    Другого способа, как вытянуть что-то из карманов нашего населения, на самом деле нет. Другого источника дополнительных ресурсов все равно нет. Сверхдоходы от продажи нефти Путин обязан выплачивать США, финансируя их госдолг. Война войной, а репарации по расписанию.
    Плюс генерирующая убыток экономика. Плюс голодные и алчные олигархи и бесконечные путинские друзья. Плюс санкции. Плюс безумные проекты — мероприятия типа олимпиад, чемпионатов мира или мегамостов в Крым. В общем, много чего, но ресурс, который можно мобилизовать на весь этот праздник жизни, один — народ.
    Поэтому сейчас и подводят базу под ликвидацию пенсионного обеспечения, лечение корой дуба и боярышником и прочие полезные мероприятия, конечной целью которых является ограбление народа до нитки. :-!

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  4. Новый мэр

    А я думал что сейчас уже хаос

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