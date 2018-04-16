Утонул экскаватор в районе шлюзов в Новосибирске

В микрорайоне «Шлюз» при раскопке временной дамбы, утонул экскаватор. Читатель АСТ-54 стал свидетелем того, как рабочие в выходные пытались вытащить технику из Оби.

По словам местных жителей, экскаватор до сих пор стоит в воде. На снимке виден лишь ковш, торчащий над водой.

«В Советском районе, во время проведения работ, под тяжестью строительной техники произошел сход грунта. В результате трактор в прямом смысле пошел на дно, и лишь ковш виднеется над водной гладью», — поясняются причины происшествия в паблике.

Рядом, но, все же, на твердой земле виден еще один экскаватор. Судя по фотографии, его судьба тоже висела на волоске, но печальная участь собрата, все-таки, миновала.

О работнике, который находился в кабинете утонувший машины, не сообщается.

Как передают СМИ, новосибирский шлюз ремонтируют последние несколько лет. Реконструкция каналов шлюза по контракту стоит более 580 млн рублей. Работы закончатся в ноябре 2020 года.

В бердском поисково-спасательном отряде «Курьер. Среда. Бердск» пояснили, что подразделение не привлекали на подъем из воды тяжелой техники.