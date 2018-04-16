КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
срочно продам комнату
Продам
продам 1-Ю КВ. 56 кв.м.-2600 т.р./торг/89134819144
Продам 3-х комнатную квартиру
Продам 2-ю квартиру т.8-983-302-302-5 Зинаида Петр
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

СМИ: по российским ПВО в Сирии Трамп готов нанести удар

Сайт по продаже шкур белого медведя закрыл суд в Новосибирской области

Родила четверняшек в пятницу 13-го молодая мама из Искитима

За призывы отказаться от лечения ВИЧ будут штрафовать

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»

В одиночку обезвредил вооруженного налетчика в здании налоговой инспекции житель Бердска

Путин предсказал «хаос» в случае повторения ударов по Сирии

Утонул экскаватор в районе шлюзов в Новосибирске

Подать платное объявление можно на сайт недвижимости Бердска

На 730 тыс. рублей посадят травы чиновники Бердска

Последние комментарии

Апрель 2018
M T W T F S S
« Mar    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  


Утонул экскаватор в районе шлюзов в Новосибирске

Тяжелую машину пытались вытащить с помощью бульдозера и двух экскаваторов. Безуспешно.

16.04.2018 Фото: АСТ-54 Нет комментариев

Утонул экскаватор в районе шлюзов в Новосибирске

О судьбе экскаваторщика из затонувшей машины ничего не известно

В микрорайоне «Шлюз» при раскопке временной дамбы, утонул экскаватор. Читатель АСТ-54 стал свидетелем того, как рабочие в выходные пытались вытащить технику из Оби.

По словам местных жителей, экскаватор до сих пор стоит в воде. На снимке виден лишь ковш, торчащий над водой.

«В Советском районе, во время проведения работ, под тяжестью строительной техники произошел сход грунта. В результате трактор в прямом смысле пошел на дно, и лишь ковш виднеется над водной гладью», — поясняются  причины происшествия в паблике.

Рядом, но, все же, на твердой земле виден еще один экскаватор. Судя по фотографии, его судьба тоже висела на волоске, но печальная участь собрата, все-таки, миновала.

О работнике, который находился в кабинете утонувший машины, не сообщается.

Как передают СМИ, новосибирский шлюз ремонтируют последние несколько лет. Реконструкция каналов шлюза по контракту стоит более 580 млн рублей. Работы закончатся в ноябре 2020 года.

В бердском поисково-спасательном отряде «Курьер. Среда. Бердск» пояснили, что подразделение не привлекали на подъем из воды тяжелой техники.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
СМИ: по российским ПВО в Сирии Трамп готов нанести удар Сайт по продаже шкур белого медведя закрыл суд в Новосибирской области Родила четверняшек в пятницу 13-го молодая мама из Искитима

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Первичная консультация дерматолога со скидкой 15%!
ООО ''Медико-диагностический центр "Веритас" (лицензия № ЛО-54-01-004019 от 05.08.2016г.)
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика