Мэй обратила взор на деньги россиян в Британии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассматривает все варианты действий в отношении размещенных в королевстве «незаконных финансов» российских бизнесменов и чиновников, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Sunday Times.

«Мы изучаем все аспекты действий, которые могут быть предприняты», — заявила Мэй в интервью изданию.

Ранее Мэй пригрозила заморозить государственные счета России, если найдет доказательства того, что они могут нести угрозу жизни и имуществу британских граждан. Премьер пообещала, что Национальное криминальное агентство Британии (National Crime Agency) будет продолжать работу по противодействию «серьезным преступникам и коррумпированным элитам», в том числе из России.

К тому же британские госорганы в январе получили право требовать объяснения происхождения капитала у иностранных владельцев недвижимости и активов в Соединенном Королевстве стоимостью более 50 тысяч фунтов стерлингов. Если владелец не сможет предоставить устраивающие агентство данные, то на его собственность будет наложен арест.