Мэй обратила взор на деньги россиян в Британии

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Тереза, идите до конца и вы обязательно победите!
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Бабка закончит со шваброй в руках, где-нибудь на Соловках (пардон муа за рифму!)!
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Российские олигархи хороши тем, что все их капиталы до последнего цента — сомнительные. Ну какой капитал может быть у банального вора, который в жизни ни дня не занимался общественно-полезным трудом, но при этом шикует по ресторанам? Ясно, что сомнительный. С учетом же того, что труд нашего ворья сложно назвать общественным и уж тем более полезным для страны, то брать за мягкое можно любого — не ошибешься.
Создать настолько зависимую от Запада страну, что любая контрсанкция бьет по самому огрызающемуся — это нужно было еще постараться. А раз так — то грех не воспользоваться такой прекрасной возможностью. Ну, и сакраментальное: «Вы еще решите, чья это элита» Бжезинского остается актуальным. Какой-нибудь Петр Толстой может советовать согражданам глодать кору дуба, но лечить свой персональный организм он все равно трепетно поедет на Запад. Разве такая элита способна ответить на угрозы или санкции? Она будет роптать и возмущаться, но это ропот холуя, который в кулачок выражает недовольство барином. Холуи — они есть холуи, что тут скажешь. А раз так — то барин вправе казнить и миловать по своему усмотрению.
В общем, Запад вводит санкции не потому, что есть за что. Он их вводит, потому что может вводить. И будет вводить дальше. (c) ))
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Ну…
Недавно было уже сопливое послание к латвийскому правительству.Почитаем какую фигню про европу наплетут эти господа хорошие.Ченеть пафосное.
Типо мы бежали от путинского ряжиму спосая свое
зады. а вы нас по задам.
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Как процветали на пиратские деньги и за счёт ограбления колоний, так и собираются дальше процветать!
А наши умники тоже хороши! Давно пора беглых олигархов обезжирить! Всё кружим-хитрим-мудрим, а саудиты своих отдоили знатно! Учитесь!
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«Давно пора беглых олигархов обезжирить! »
В Англии есть и не беглые…те же кремлевские ..) «Свои», так сказать, родные путинские …Их же путинский голос — Песков и правительство собрались спасать от санкций ,вы забыли ?))
Надо срочно спасать кремлевских олигархов , сплотиться вокруг путина как один и скинуться братве на прокорм.
Баланда и 200 граммов хлебы в день не испугают россиянина. Если Керимов ,конечно, не врёт.
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Заберите себе вместе с олигархами,нам этого добра не жалко
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