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Росгвардия проверила 149 торговых центров в Новосибирске и Бердске

Сотрудники лицензионно-разрешительной системы проверили 49 частных охранных организаций и выявили 33 нарушения в их профессиональной деятельности.

16.04.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Росгвардия проверила 149 торговых центров в Новосибирске и Бердске

Бердский ТРЦ «Астор» проверили одним из первых

Сотрудники Росгвардии и прокуратуры проверили торгово-развлекательные центры Новосибирска, сообщили в ведомстве.

Порядка 100 сотрудников вневедомственной охраны и Центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Новосибирской области привлекались в качестве специалистов к проведению в областном центре проверок объектов массового пребывания людей.

Гвардейцы проинспектировали соблюдение нормативно-правовых актов, регламентирующих частную охранную деятельность, наличие у частных охранников соответствующих удостоверений, знание ими должностных инструкций при возникновении ЧС, а также соблюдение уполномоченными лицами правил учёта, хранения и ношения специальных средств при оказании охранных услуг.

Проверке по исполнению требований антитеррористической защищенности в торгово-развлекательных центрах, досуговых детских организациях, на объектах культуры и спорта и иных объектах массового пребывания взрослого населения и детей подверглось 149 учреждений, расположенных на территории Новосибирска, Бердска и Татарска.

Сотрудники лицензионно-разрешительной системы проверили 49 частных охранных организаций и выявили 33 нарушения по линии их профессиональной деятельности.

По каждому факту нарушений будут приняты меры административно-правового характера.

В ближайшее время прокурор Бердска роман Сивак озвучит выводы проверок бердских ТЦ. Между тем, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», проверки, которые инициировала прокуратура после трагического пожара в кемеровской «Зимней вишне», продолжатся на бердских объектах с массовым пребыванием людей.


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