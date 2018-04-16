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Пары с невысоким доходом счастливее богатых в браке

Ученые раскрыли секрет счастливого брака: получающие на двоих менее 60 тысяч долларов в год, чаще заботятся друг о друге и ведут общий бюджет.

16.04.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 3 коммент.

Пары с невысоким доходом счастливее богатых в браке

Замужние испытывают большее удовлетворение от жизни, чем одинокие

Американские исследователи из университета Джорджии выяснили, что пары с невысоким уровнем дохода более счастливы в браке, чем остальные. Работа была опубликована в журнале Social Science Research, передает РИА Новости.

Ученые пришли к выводу, что супруги, получающие на двоих менее 60 тысяч долларов в год, чаще заботятся друг о друге и ведут общий бюджет.

Авторы работы опросили более 3,5 тысяч человек в возрасте от 24 до 89 лет и поделили их на три группы: холостяки, состоящие в браке и молодожены. Оказалось, что одинокие люди больше подвержены депрессии, чем те, кто состоит в длительных отношениях.

Исследователи выяснили, что счастье в браке соотносится с уровнем дохода: на удивление, менее обеспеченные пары оказались самими счастливыми.

Ранее стало известно, что женатые или живущие со своими партнерами люди, как правило, испытывают большее удовлетворение от жизни, чем одиночки.


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(3) Комментариев

  1. zizou

    Американские исследователи из университета Джорджии выяснили, что пары с невысоким уровнем дохода более счастливы в браке, чем остальные.
    Ученые пришли к выводу, что супруги, получающие на двоих менее 60 тысяч долларов в год, …
    на удивление, менее обеспеченные пары оказались самими счастливыми.
    ================================
    60 тысяч долларов в год это не меньше 3,5 млн рублей %)
    наши пары с годовым доходом 6 тысяч долларов в год должны, видимо, аж лопаться от счастья.

    Thumb up 8 Thumb down 0

    • Аноним

      «60 тысяч долларов в год это не меньше 3,5 млн рублей %)
      наши пары с годовым доходом 6 тысяч долларов в год должны, видимо, аж лопаться от счастья.»

      НЕ лопаться , а спиваться от непереносимого счастья.

      Thumb up 3 Thumb down 0

  2. !!!

    Как красиво подвели-оказывается обнищание народа делается для его-же блага!Надо не возмущаться,а спасибо говорить благодетелям…

    Thumb up 2 Thumb down 0

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