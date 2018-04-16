Пары с невысоким доходом счастливее богатых в браке

Американские исследователи из университета Джорджии выяснили, что пары с невысоким уровнем дохода более счастливы в браке, чем остальные. Работа была опубликована в журнале Social Science Research, передает РИА Новости.

Ученые пришли к выводу, что супруги, получающие на двоих менее 60 тысяч долларов в год, чаще заботятся друг о друге и ведут общий бюджет.

Авторы работы опросили более 3,5 тысяч человек в возрасте от 24 до 89 лет и поделили их на три группы: холостяки, состоящие в браке и молодожены. Оказалось, что одинокие люди больше подвержены депрессии, чем те, кто состоит в длительных отношениях.

Исследователи выяснили, что счастье в браке соотносится с уровнем дохода: на удивление, менее обеспеченные пары оказались самими счастливыми.

Ранее стало известно, что женатые или живущие со своими партнерами люди, как правило, испытывают большее удовлетворение от жизни, чем одиночки.