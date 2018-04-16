Пары с невысоким доходом счастливее богатых в браке

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Американские исследователи из университета Джорджии выяснили, что пары с невысоким уровнем дохода более счастливы в браке, чем остальные.
Ученые пришли к выводу, что супруги, получающие на двоих менее 60 тысяч долларов в год, …
на удивление, менее обеспеченные пары оказались самими счастливыми.
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60 тысяч долларов в год это не меньше 3,5 млн рублей
наши пары с годовым доходом 6 тысяч долларов в год должны, видимо, аж лопаться от счастья.
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«60 тысяч долларов в год это не меньше 3,5 млн рублей
наши пары с годовым доходом 6 тысяч долларов в год должны, видимо, аж лопаться от счастья.»
НЕ лопаться , а спиваться от непереносимого счастья.
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Как красиво подвели-оказывается обнищание народа делается для его-же блага!Надо не возмущаться,а спасибо говорить благодетелям…
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