Сибирский Антрацит» объявил об итогах работы за 2017 год

Добыча: в 2017 году – 7,4 млн т рядового антрацита (+2 млн т)

Продажи – 6,7 млн т. (+1,8 млн т)

Выручка – 36 млрд руб. (+14,4 млрд руб.)

Прибыль – 7,5 млрд руб. (+4,8 млрд руб.)

Повышение производительности по ключевым направлениям горной деятельности, развитие инфраструктуры

Предприятие показало рекордный за время работы рост производственных показателей – от 40% до 50%, увеличило прибыль в 2,8 раза.

Добыча и реализация

В 2017 году «Сибирский Антрацит» на 40% увеличил объемы производства – до 7,4 млн т. (в 2016 – 5,4 млн т) и отгрузки – до 6,7 млн т (в 2016 – 4,9 млн т).

Существенный рост продаж в 2017 году стал результатом ежедневной работы по улучшению качества продукции и работы с клиентами. В этом году предприятие увеличило объемы сбыта и количество клиентов, включая прямых потребителей – металлургов и другие промышленные предприятия на традиционных для него рынках Китая, Индии и Кореи, а также вышло на новые перспективные рынки Южной Африки, укрепило свои позиции на рынках стран СНГ. Доля экспортных продаж составляет 97%, из которых наибольшая часть приходится на страны Азии.

Финансовые результаты

По итогам 2017 года выручка компании выросла в 1,7 раза, достигнув 36 млрд руб., что на 14,4 млрд руб. больше, чем в 2016 году (21,6 млрд руб.).

По итогам 2017 года прибыль компании увеличилась в 2,8 раза, составив 7,5 млрд руб., что на 4,8 млрд руб. больше, чем в 2016 году (2,7 млрд руб.).

Рост финансовых показателей обусловлен увеличением объемов добычи и реализации, повышением эффективности производства и благоприятной конъюнктурой на мировых сырьевых рынках.

Рост производственной эффективности, развитие инфраструктуры

В 2017 году компания продолжила работу над повышением эффективности и производительности. «Сибирский Антрацит» реализовал ряд управленческих решений, обновил парк технологического транспорта, увеличил производительность работающего оборудования, развил железнодорожную инфраструктуру, начал проекты модернизации фабрик и диджитализации процесса управления горнотранспортным комплексом.

В 2017 году было закуплено 37 единиц техники: экскаваторы, карьерные самосвалы, углевозы, буровой станок, бульдозер и грейдер. В том числе, в декабре 2017 года был введен в эксплуатацию новый экскаватор ЭКГ-12К с емкостью ковша 12 кубометров.

После перерыва возобновлена добыча антрацита на Горловском участке. Впервые с начала эксплуатации годовая добыча Ургунского участка превысила 1 млн т.

Достигнут рекордный объем вскрыши — 52 млн кубов, рост составил 50%.

Компания развила железнодорожную инфраструктуру для увеличения пропускной способности до 8,3 млн т в год. В конце прошлого года построены 5,7 км дополнительных железнодорожных путей: три — в парке Углесборочная и один — на станции Погрузочная. В результате среднесуточная погрузка выросла на 39% — до 246 вагонов в сутки (в 2016 – 177 вагонов).

Проведено техническое перевооружение двух фабрик. В результате, объем переработки антрацита обогатительными фабриками достиг максимально высоких показателей за все годы эксплуатации. Обогатительная фабрика «Листвянская-1» вышла на проектный показатель 3 млн т, что на 35% больше, чем в 2016 году. Фабрика «Листвянская-2» в 2017 году вышла на проектный показатель 2 млн т антрацита, что на 16% больше, чем в 2016 году.

В прошлом году компания провела тестовую эксплуатацию автоматической системы диспетчеризации. Цель – диджитализация оперативного управления горнотранспортного комплекса разреза и эффективный учет производственных показателей. Ее результатом станет повышение эффективности горно-транспортных комплексов, трудовой и технологической дисциплины персонала, производительности, экономия ресурсов.

Осуществлены инфраструктурные проекты для повышения производительности обслуживающих подразделений. Введены в эксплуатацию мойка для грузовых машин, новое токарное и шиномонтажное оборудование.

Повышение производительности труда стало одним из факторов роста средней заработной платы рабочих – на 10%.

Условия труда и развитие сотрудников

«Сибирский Антрацит» продолжил осуществление проектов, направленных на улучшение условий труда, создание среды, комфортной для сотрудников и одновременно способствующей высоким результатам.

Например, начата реконструкция основного административно-бытового комплекса для сотрудников, завершена большая часть строительных работ по расширению общежития. Сделаны более удобными маршруты доставки сотрудников на работу и домой. Создана ассоциация молодежных лидеров, которые являются одними их ключевых проводников изменений. Более 700 сотрудников прошли обучение, внутри компании или в учебных заведениях.

«Сибирский Антрацит» продолжил развитие внутренних социальных программ, которые включают в себя выдачу пайкового угля, санаторно-курортное лечение, отдых детей, материальную помощь.

Социальные программы на территории Искитимского района и некоммерческие проекты

В рамках программ, направленных на улучшение жизни в Искитимском районе были реализованы различные проекты.

Совместно с администрациями сельсоветов решены бытовые вопросы: проведен ремонт уличного освещения и водонапорной башни, обустроены полигонов для бытовых отходов, оказана помощь в ремонте и приобретении оборудования для трех домов культуры. Приобретено лечебно-реабилитационное оборудование для людей с ограниченными возможностями и техника в больницу. На регулярной основе предприятие выделяет уголь для населения, отсыпает щебнем дороги внутри поселков.

«Сибирский Антрацит» содействует в решении задач в сфере образования, культуры и спорта. В 2017 году оказана материальная помощь в проведении ремонта и приобретении необходимой техники и пособий для двух школ и центра досуга, спортивного инвентаря в три детских учреждения. Проведены три традиционных праздничных мероприятия, в которых приняли участие и сотрудники, и жители Искитимского района – «Рабочий года», 9 мая, День шахтера; оказана помощь при организации проведении других событий района.

В течение года оказывал поддержку различным детским коллективам и отдельным талантливым детям, учебным учреждениям Искитимского района, а также представителям старшего поколения – ветеранам войны и труда, ветеранам шахты Листвянская.

Предприятие продолжило деятельность, направленную на развитие спорта и здорового образа жизни в регионе – финансирование ХК «Сибирь», а также учрежденной Сибирским Антрацитом в 2015 году «Сибирской хоккейной лиги» – объединения любительских команд.

Экологическая деятельность

В 2017 году предприятие, как и всегда, неуклонно следовало экологической программе и соблюдало все требования экологического законодательства. Основными направлениями экологической работы оставались охрана атмосферного воздуха и водной среды, совершенствование системы обращения с отходами производства, сохранение и восстановление природных экосистем и биологического разнообразия.

В 2017 году, в соответствии с годовым планом, предприятие приступило к очередному этапу рекультивации земель. Провело экологические акции в Искитимском районе, среди которых – участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия», чистка Беловского водопада, зарыбление Оби.

Генеральный директор Сибирского Антрацита» Анастасия Владимировна Попрыгаева прокомментировала итоги работы и рассказала о планах: «Сегодня наша компания находится на принципиально новом уровне. Это был сложный и интересный путь. Мы начали его два года назад. За это время реформировали систему управления компанией, построили новые и модернизировали существовавшие производственные объекты, упорядочили складское хозяйство, нарастили погрузочные мощности и увеличили производительность труда. 2018-й по интенсивности работы будет похож на уходящий год, тенденция к росту сохранится, предприятие нарастит производство на 20% – до 8,5 млн т. Одной из наших ключевых задач будет развитие логистических возможностей предприятия, чтобы увеличить скорость доставки продукции конечным потребителям. Мы завершим начатые в этом году проекты по модернизации фабрик. Будем по-прежнему уделять большое внимание эффективности работы».