На 730 тыс. рублей посадят травы чиновники Бердска

Администрация Бердска объявила аукциона на устройство цветников и газонов в Бердске. Начальная цена торгов 730 тысяч рублей. Зеленая трава появится возле ГИБДД, на улицах: Первомайская, Вокзальная, Горького, Ленина, Красная Сибирь, Павлова, Боровая, а также в Парке Победы.

На Первомайской возле здания ГИБДД высадить газон на 250 кв. метрах и цветники на 60 кв. метрах Пересечение Горького и Вокзальной озеленят на 1050 кв.метров и на 470 кв метров высадят цветы. На Горького газона не будет, но цветы появятся на площади 42 кв. метра.

Самый большой газон появится на пресечении улиц Вокзальной, Ленина и Спортивной — 2825 кв. метров. Но цветов будет немного, всего на 20 квадратах. Парк победы обзаведется газоном на 280 кв. метрах, а цветами здесь украсят 152 кв. метра.

По условиям договора, подрядчик обязан подготовить почву для газонов и цветников: перекопать землю, убрать сорняки, добавить грунт, удобрить. На этом обязанности подрядчика не закончатся. Пока цветники не укоренятся он должен будет поливать, рыхлить почву, удобрять землю, косить газон и высаживать новые цветы, если какие-то начнут увядать. Сделать все он должен до 15 июля.