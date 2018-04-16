За убийство кувалдой беременной подруги суд дал 15 лет строго режима в Новосибирской области

Вынесен приговор по уголовному делу об убийстве сожительницы кувалдой, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

13 апреля Новосибирский областной суд вынес обвинительный приговор 20-летнему Андрею Радийчуку. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство беременной женщины).

В суде установлено, что злоумышленник вечером 3 августа 2017 года в лесном массиве села Новомошковское Мошковского района Новосибирской области на почве личных неприязненных отношений совершил убийство своей беременной девушки.

С 20-летней потерпевшей Радийчук проживал одной семьей. Накануне убийства потерпевшая в ходе ссоры сообщила Радийчуку ложную информацию о том, что он якобы не является отцом ее ребенка.

Поверив потерпевшей, Радийчук решил «отомстить за измену» и 3 августа прошлого года, встретив девушку с работы, под надуманным предлогом заманил ее в лесной массив. Там заранее подготовленной кувалдой он нанес потерпевшей не менее 5 ударов по голове. Смерть девушки наступила на месте совершения преступления в результате множественных переломов костей свода и основания черепа.

6 августа 2017 года Радийчук явился в отдел полиции и сообщил о совершенном преступлении, указал место совершения убийства и сокрытия трупа. В судебном заседании он раскаялся в содеянном и попросил прощения у родственников погибшей.

Суд приговорил Радийчука к 15 годам лишения свободы с ограничением свободы на 1 год и с отбыванием основного наказания в исправительной колонии строгого режима.

Суд взыскал в пользу потерпевшей в возмещение морального вреда 1 млн рублей. подруги Приговор не вступил в законную силу.