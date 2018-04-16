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Фотомарафон «Вспомним всех поименно» ко Дню Победы запускает «Курьер.Среда.Бердск»

9 мая в газете «Курьер.Среда.Бердск» опубликуем альбом «Вспомним всех поименно». Ждем снимки отцов и матерей, дедов и бабушек, всех, кто причастен великому подвигу Великой Отечественной войны.

16.04.2018 Фото: Книга-журнал Владимирской области 9 коммент.

Фотомарафон «Вспомним всех поименно» ко Дню Победы запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Кашин Николай Алексеевич

Дорогие читатели! Уже несколько лет по миру идет «Бессмертный полк». В строю живые несут фотографии тех, кто воевал на фронтах и работал в тылу Великой Отечественной войны, а по большому счету, Второй мировой. Инициатором «Бессмертного полка» стали журналисты канал ТВ-2 из Томска.
Полк героев идет и по нашему Бердску. Редакция предлагает фотомарафоном «Вспомним всех поименно» поддержать «Бессмертный полк». Помните «Реквием» Роберта Рождественского? Строкой из него мы и назвали нашу победную акцию.
Присылайте снимки своих отцов и матерей, дедов и бабушек, всех, кто воевал и трудился на благо великой Победы, на ящик bkurer@mail.ru c пометкой «Вспомним всех поименно», обязательно подпишите ФИО, если знаете на каком фронте или каком предприятии работал родственник – напишите! 9 мая в газете «Курьер.Среда.Бердск» мы опубликуем альбом «Вспомним всех поименно».
Снимки можно приносить по адресу: Бердск, ул.К.Маркса, 24, офис 2 – мы отсканируем и вернем вам фотокарточку.

ВКонтакте альбом «Вспомним всех поименно»

Это нужно не мертвым – это нужно живым…

Во имя живущих —
победа!
Во имя грядущих —
победа!
Войну
мы должны сокрушить.
И не было гордости
выше,
и не было доблести
выше —
ведь кроме
желания выжить
есть еще
мужество
жить!
Навстречу раскатам
ревущего грома
мы в бой поднимались
светло и сурово.
На наших знаменах
начертано слово
Победа!
Победа!!
Строчки из «Реквиема» Роберта Рождественского

 

Фотомарафон «Вспомним всех поименно» ко Дню Победы запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Кашин Николай Алексеевич

Кашин Николай Алексеевич
Дата рождения 17.12.1923г дата смерти 30.10.2016
Родился в деревне Морозово (в старом Морозово, нынче зона затопления — река Бердь)
Служил деда Коля в 156 танковом полку, специальность ПТР, рота ПТР — противотанковое оружие. Одно лето был в разведке.
Награды:
• Орден Красной звезды
• Орден Отечественной войны
• Два Ордена Славы
Медали:
• За Отвагу
• За Победу над Германией
• За Победу над Японией
• За Взятие Будапешта
• За Взятие Вены
• За освобождение Праги. И юбилейные: более 10 наград.

Фотомарафон «Вспомним всех поименно» ко Дню Победы запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Белобородов Михаил Тимофеевич, ушёл на войну в июле 1941 года

Воевал в 32-й Краснознамённой стрелковой дивизии.
Участвуя в боях за Москву, в октябре 1941 года был тяжело ранен.
Но, несмотря на тяжёлое ранение, после излечения вернулся в строй.
Был направлен в 71 ОДЭБ, где воевал до самой Победы.
Награждён медалью «За отвагу», Орденом Отечественной войны 2 степени, юбилейными медалями Победы.

Фотомарафон «Вспомним всех поименно» ко Дню Победы запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Жучков Николай Иванович (1922 гр)

В РККА с 12.1941 года по 10.08.1942 (выбыл по ранению).
Сапер 159 отдельного саперного батальона 112 стрелковой
дивизии Сталинградского фронта.
Медаль «За отвагу», Орден Отечественной войны 2 степени,
медаль «За победу над Германией», Орден Отечественной войны 1 степени.

Фотомарафон «Вспомним всех поименно» ко Дню Победы запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Жучков Серафим Иванович (1924гр)

Фотомарафон «Вспомним всех поименно» ко Дню Победы запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Иванов Алексей Иванович, 1925г.р

Фотомарафон «Вспомним всех поименно» ко Дню Победы запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Зазулин Михаил Григорьевич 12.08.1925-18.06.2009 3-й Украинский фронт,танкист(механник-водитель)

Фотомарафон «Вспомним всех поименно» ко Дню Победы запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Базов Петр Иванович, годы жизни: 18.12.1913- 28.07.1980гг

Заместитель командира по политической части, артиллерист, звание: капитан. 1 дивизион 401 артполка.
3-й Белорусский фронт

Фотомарафон «Вспомним всех поименно» ко Дню Победы запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Головач Николай Трофимович. 1925-2012

Головач Николай Трофимович. 1925-2012

Фотомарафон «Вспомним всех поименно» ко Дню Победы запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Азаров Сергей Тимофеевич 08.10.1907-07.09.1981 г Рядовой

Шофер трофейной роты. призван 23 июня 1941 г. Краснозерский Р.В.К.
Демобилизован 23 сентября 1945 г.

Фотомарафон «Вспомним всех поименно» ко Дню Победы запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Азаров Сергей Тимофеевич 08.10.1907-07.09.1981 г Рядовой

Фотомарафон «Вспомним всех поименно» ко Дню Победы запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Будный Леонид Константинович. 1.02.1918 — 21.06.1993

Участник войны. Московский и 1-й Украинский фронт,
командир стрелкового отделения. Служба в армии с 1939 по 1945гг

Фотомарафон «Вспомним всех поименно» ко Дню Победы запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Рубцов Василий Федорович. 12.02.1926 — 11.01.2016

Рубцов Василий Федорович. 12.02.1926 — 11.01.2016

Фотомарафон «Вспомним всех поименно» ко Дню Победы запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Мирошниченко Михаил Ильич

Фотомарафон «Вспомним всех поименно» ко Дню Победы запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Мирошниченко Михаил Ильич

Фотомарафон «Вспомним всех поименно» ко Дню Победы запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Мирошниченко Илья Васильевич

Фотомарафон «Вспомним всех поименно» ко Дню Победы запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Кузнецов Виктор Яковлевич


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(9) Комментариев

  1. Аноним

    Вот только не все достойно встретили эту Победу и в дальнейшем тянули с государства.Так и сейчас с фотографиями-в первых рядах будут не погибшие,а до сих пор здравствующие

    Thumb up 0 Thumb down 9

  2. Аноним

    «Вспомним всех поименно»

    Лучшее уважение к погибшим в ВОВ, это захоронение останков героев, которые до сих пор, 77 лет лежат на местах сражений, где погибли, а не пафосная болтовня!

    Thumb up 30 Thumb down 0

  3. Аноним

    хорошо что люди воевавшие за нашу страну не увидели то что сейчас творится. Немецкие машины дарят олимпийцам в больницы лечиться летают в Германию. Как же это пошло и мерзко

    Thumb up 18 Thumb down 0

    • Аноним

      Если мерзко,то на российских машинах катайтесь. А пока лучше немецких машин нет.Но у нас есть многое что лучше чем у немцев,это наша природа,а также наша свобода.куда хочу туда и иду.А у них шаг в лева -плати.

      Thumb up 2 Thumb down 14

      • a.danilov

        «А пока лучше немецких машин нет.»(с)
        спорное заявление))

        кстати, недавно были у друзей в гостях. У него крузак, у неё был бмвХ6. Смотрю- камри стоит. А чё, спрашиваю с бэхой? Да говорит достала- постоянно что-=то ломается, причём тот же крузак с такими «поломками» годами может ездить, а эта встаёт посреди дороги и всё, типа дальше не поеду- вызывайте эвакуатор.
        к тому же, говорит, сигналку нормальную поставить- тоже проблема. Короче, намаялась и купила камрюху))

        Thumb up 6 Thumb down 0

      • Аноним

        «Но у нас есть многое что лучше чем у немцев,это наша природа»

        Это Вы про ту природу, которую китайцам на 50 лет, погонять подарили? И про «переспелый лес» не забыли, который у нас каждый день прореживают, скоро одна большая «переспелая лысина»вокруг Бердска, под НУЖНЫЕ коттеджи останется!

        Thumb up 27 Thumb down 2

      • Аноним

        «а также наша свобода.куда хочу туда и иду»

        — А дедушка где спит?
        — Какой дедушка? Ах, дедушка… Он там, в прихожей, на коврике… А если не слушается, то я его веником!
        — Это правильно…

        Thumb up 21 Thumb down 0

  4. лол,что

    я лично против,чтобы «дидами на палочках» торговали

    Thumb up 17 Thumb down 8

  5. Аноним

    Сделали бы альбом открытым, чтобы люди сами могли фото фронтовиков вставлять — и работникам редакции работы меньше и нам проще.

    Thumb up 0 Thumb down 0

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