Фотомарафон «Вспомним всех поименно» ко Дню Победы запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Кашин Николай Алексеевич
Дорогие читатели! Уже несколько лет по миру идет «Бессмертный полк». В строю живые несут фотографии тех, кто воевал на фронтах и работал в тылу Великой Отечественной войны, а по большому счету, Второй мировой. Инициатором «Бессмертного полка» стали журналисты канал ТВ-2 из Томска.
Полк героев идет и по нашему Бердску. Редакция предлагает фотомарафоном «Вспомним всех поименно» поддержать «Бессмертный полк». Помните «Реквием» Роберта Рождественского? Строкой из него мы и назвали нашу победную акцию.
Присылайте снимки своих отцов и матерей, дедов и бабушек, всех, кто воевал и трудился на благо великой Победы, на ящик bkurer@mail.ru c пометкой «Вспомним всех поименно», обязательно подпишите ФИО, если знаете на каком фронте или каком предприятии работал родственник – напишите! 9 мая в газете «Курьер.Среда.Бердск» мы опубликуем альбом «Вспомним всех поименно».
Снимки можно приносить по адресу: Бердск, ул.К.Маркса, 24, офис 2 – мы отсканируем и вернем вам фотокарточку.
ВКонтакте альбом «Вспомним всех поименно»
Это нужно не мертвым – это нужно живым…
Во имя живущих —
победа!
Во имя грядущих —
победа!
Войну
мы должны сокрушить.
И не было гордости
выше,
и не было доблести
выше —
ведь кроме
желания выжить
есть еще
мужество
жить!
Навстречу раскатам
ревущего грома
мы в бой поднимались
светло и сурово.
На наших знаменах
начертано слово
Победа!
Победа!!
Строчки из «Реквиема» Роберта Рождественского
Кашин Николай Алексеевич
Кашин Николай Алексеевич
Дата рождения 17.12.1923г дата смерти 30.10.2016
Родился в деревне Морозово (в старом Морозово, нынче зона затопления — река Бердь)
Служил деда Коля в 156 танковом полку, специальность ПТР, рота ПТР — противотанковое оружие. Одно лето был в разведке.
Награды:
• Орден Красной звезды
• Орден Отечественной войны
• Два Ордена Славы
Медали:
• За Отвагу
• За Победу над Германией
• За Победу над Японией
• За Взятие Будапешта
• За Взятие Вены
• За освобождение Праги. И юбилейные: более 10 наград.
Белобородов Михаил Тимофеевич, ушёл на войну в июле 1941 года
Воевал в 32-й Краснознамённой стрелковой дивизии.
Участвуя в боях за Москву, в октябре 1941 года был тяжело ранен.
Но, несмотря на тяжёлое ранение, после излечения вернулся в строй.
Был направлен в 71 ОДЭБ, где воевал до самой Победы.
Награждён медалью «За отвагу», Орденом Отечественной войны 2 степени, юбилейными медалями Победы.
Жучков Николай Иванович (1922 гр)
В РККА с 12.1941 года по 10.08.1942 (выбыл по ранению).
Сапер 159 отдельного саперного батальона 112 стрелковой
дивизии Сталинградского фронта.
Медаль «За отвагу», Орден Отечественной войны 2 степени,
медаль «За победу над Германией», Орден Отечественной войны 1 степени.
Жучков Серафим Иванович (1924гр)
Иванов Алексей Иванович, 1925г.р
Зазулин Михаил Григорьевич 12.08.1925-18.06.2009 3-й Украинский фронт,танкист(механник-водитель)
Базов Петр Иванович, годы жизни: 18.12.1913- 28.07.1980гг
Заместитель командира по политической части, артиллерист, звание: капитан. 1 дивизион 401 артполка.
3-й Белорусский фронт
Головач Николай Трофимович. 1925-2012
Головач Николай Трофимович. 1925-2012
Азаров Сергей Тимофеевич 08.10.1907-07.09.1981 г Рядовой
Шофер трофейной роты. призван 23 июня 1941 г. Краснозерский Р.В.К.
Демобилизован 23 сентября 1945 г.
Азаров Сергей Тимофеевич 08.10.1907-07.09.1981 г Рядовой
Будный Леонид Константинович. 1.02.1918 — 21.06.1993
Участник войны. Московский и 1-й Украинский фронт,
командир стрелкового отделения. Служба в армии с 1939 по 1945гг
Рубцов Василий Федорович. 12.02.1926 — 11.01.2016
Рубцов Василий Федорович. 12.02.1926 — 11.01.2016
Мирошниченко Михаил Ильич
Мирошниченко Михаил Ильич
Мирошниченко Илья Васильевич
Кузнецов Виктор Яковлевич
Вот только не все достойно встретили эту Победу и в дальнейшем тянули с государства.Так и сейчас с фотографиями-в первых рядах будут не погибшие,а до сих пор здравствующие
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«Вспомним всех поименно»
Лучшее уважение к погибшим в ВОВ, это захоронение останков героев, которые до сих пор, 77 лет лежат на местах сражений, где погибли, а не пафосная болтовня!
30 0
хорошо что люди воевавшие за нашу страну не увидели то что сейчас творится. Немецкие машины дарят олимпийцам в больницы лечиться летают в Германию. Как же это пошло и мерзко
18 0
Если мерзко,то на российских машинах катайтесь. А пока лучше немецких машин нет.Но у нас есть многое что лучше чем у немцев,это наша природа,а также наша свобода.куда хочу туда и иду.А у них шаг в лева -плати.
2 14
«А пока лучше немецких машин нет.»(с)
спорное заявление))
кстати, недавно были у друзей в гостях. У него крузак, у неё был бмвХ6. Смотрю- камри стоит. А чё, спрашиваю с бэхой? Да говорит достала- постоянно что-=то ломается, причём тот же крузак с такими «поломками» годами может ездить, а эта встаёт посреди дороги и всё, типа дальше не поеду- вызывайте эвакуатор.
к тому же, говорит, сигналку нормальную поставить- тоже проблема. Короче, намаялась и купила камрюху))
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«Но у нас есть многое что лучше чем у немцев,это наша природа»
Это Вы про ту природу, которую китайцам на 50 лет, погонять подарили? И про «переспелый лес» не забыли, который у нас каждый день прореживают, скоро одна большая «переспелая лысина»вокруг Бердска, под НУЖНЫЕ коттеджи останется!
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«а также наша свобода.куда хочу туда и иду»
— А дедушка где спит?
— Какой дедушка? Ах, дедушка… Он там, в прихожей, на коврике… А если не слушается, то я его веником!
— Это правильно…
21 0
я лично против,чтобы «дидами на палочках» торговали
17 8
Сделали бы альбом открытым, чтобы люди сами могли фото фронтовиков вставлять — и работникам редакции работы меньше и нам проще.
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