КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

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Я частушку вам спою про «Курьер» любимый!

В 2018 году газете «Курьер.Среда.Бердск» исполняется 15 лет. И мы начинаем наш праздничный марафон.

16.04.2018 Фото: Курьер.Среда.Бердск 8 коммент.

Я частушку вам спою про «Курьер» любимый!

Конкурс частушек о газете «Курьер.Среда.Бердск»

2018-й – год 15-летия газеты «Курьер. Среда. Бердск». И мы начинаем наш праздничный марафон. Пока с объявления конкурса частушек о любимой редакции, о главном редакторе, о журналистах и рекламистах, о наших героях, о которых мы пишем каждую неделю, в общем, ждем критику, сатиру, обожание, любовь и пожелания в ваших частушках. Вы же помните, что конкурс частушек о «Курьере» мы уже запускали в 2013 году, когда нам стукнуло 10 лет? А зачем забывать хорошее?! Поэтому мы ждем ваши творения на ящик bkurer@mai.ru с темой «Частушки о Курьере». Обязательно указывайте ФИО и ваш номер телефона. Также можно приносить частушки в редакцию по адресам: Бердск, ул. Ленина, 38 и К. Маркса, 24, офис 2. Опять же указывайте ФИО и номер телефона (телефон нужен для связи, мы его не публикуем).
Внимание! Присылая нам в редакцию свои частушки, вы даете согласие на обработку ваших персональных данных и публикацию ваших произведений в газете и на сайте www.kurer-sreda.ru с указанием ваших ФИО.
Награда – публикация всех ваших частушек на курьеровских площадках, а за самые оригинальные — прекрасный фирменный сувенир – курьеровская кружка «15 лет вместе»! Стартуем! Читатели печатного «Курьер» уже активно приносят в редакцию свои творения.


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Весь сюжет: 15 лет Курьеру

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СМИ: по российским ПВО в Сирии Трамп готов нанести удар Сайт по продаже шкур белого медведя закрыл суд в Новосибирской области Родила четверняшек в пятницу 13-го молодая мама из Искитима

(8) Комментариев

  1. Гражданин54

    Я частушку вам спою про «Курьер» любимый!
    Роскомнадзор не страшен нам, —
    блокировку снимем!

    Thumb up 2 Thumb down 14

  2. Герасим

    Всех «журит» Курьер-среда,
    Не берут его года,
    Молодой задор не гаснет
    Болью стал для местной власти!

    Thumb up 6 Thumb down 19

  3. Герасим

    Новостей полно в сети
    Но Курьер не обойти
    Открываем и читаем
    Бердска дрязги изучаем!

    Thumb up 6 Thumb down 19

  4. vert

    Взятку взял — конец карьере!
    После критики «Курьера»
    Смотреть телек — не могу
    Там Песков несет пургу

    Thumb up 5 Thumb down 9

  5. Частушечник

    Сайт Курьеровский открыт
    Новостной поток бежит
    Как и кто, и где украл,
    И годами всё скрывал…
    Про дороги и погоду,
    Про пожары и про воду,
    Про мосты и про решения,
    Местной власти злоключения!

    Thumb up 6 Thumb down 10

  6. Александр

    Лучший сайт Курьер-Среда!
    Новостей полно всегда.
    В дополнение,- газета.
    Почитайте господа!

    Thumb up 3 Thumb down 10

  7. Александр

    Нынче вам 15 лет!
    В Бердске вы авторитет!
    Поздравления примите!
    С Днём рождения Глав.ред!
    :-D

    Thumb up 2 Thumb down 3

  8. Александр

    Жизнь течёт, бегут года.
    Юбилей в «Курьер.Среда.»!
    Отмечайте три пятёрки,
    Журналистская братва!

    Thumb up 2 Thumb down 3

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