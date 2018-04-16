Подать платное объявление можно на сайт недвижимости Бердска

СМИ: по российским ПВО в Сирии Трамп готов нанести удар
Сайт по продаже шкур белого медведя закрыл суд в Новосибирской области
Родила четверняшек в пятницу 13-го молодая мама из Искитима
За призывы отказаться от лечения ВИЧ будут штрафовать
Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
В одиночку обезвредил вооруженного налетчика в здании налоговой инспекции житель Бердска
Путин предсказал «хаос» в случае повторения ударов по Сирии
Утонул экскаватор в районе шлюзов в Новосибирске
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