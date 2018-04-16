КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

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16.04.2018 Фото: Курьер.Среда.Бердск Нет комментариев

Подать платное объявление можно на сайт недвижимости Бердска

В последние годы Бердск активно застраивался новыми кварталами

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СМИ: по российским ПВО в Сирии Трамп готов нанести удар Сайт по продаже шкур белого медведя закрыл суд в Новосибирской области Родила четверняшек в пятницу 13-го молодая мама из Искитима

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