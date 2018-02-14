Снесла дорожное ограждение Audi Q5 на трассе Р-256 в Бердске

На трассе Р-256 в Бердске вечером 14 февраля произошло тройное ДТП. Фура вытолкнула Toyota Camry, ехавшую в попутном направлении в сторону Искитима, на встречную полосу, где в это время двигалась «Ауди». Кроссовер отбросило на обочину с такой силой, что он снес несколько метров дорожного ограждения.

Автор видео Анастасия Солодкова

Фура, которая, по мнению участников ДТП, спровоцировала аварию, стоит в метрах 100 от места происшествия с мигающими габаритами. Говорят, она отъехала, чтобы не мешать движению по оживленной трассе в час пик. «Тойота» замерла на разделительной полосе.

Судя по всему, удар был сильный. Обе машины разбиты, сработали подушки безопасности. У «Ауди» разбит «зад» от столкновения с «Тойотой» и помята «морда» от «встричи» с металлическим ограждением.

Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» участники ДТП, водители легковых автомобилей оба из Академгородка, а фура бердская. В аварии никто не пострадал, пассажиров в машинах не было.

- Вы ГИБДД вызвали? — спросил полицейский из подъехавшей служебной машины.

— Конечно, — отозвался водитель «Ауди». И показал записи на телефоне: с момента вызова прошло 39 минут. Начали обсуждать, что с 9 февраля в Бердске ликвидировали ГИБДД, мол, теперь не дождаться. Но тут подъехал аварком для оформления ДТП. Вроде, все согласны с выводами о виновности, да и пострадавших нет.

Представитель Автодора оперативно прибыл на место ДТП, чтобы зафиксировать повреждение имущества — дорожного ограждения. Возмещение ущерба предъявят тому, кого признают виновным в аварии, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» дорожник.