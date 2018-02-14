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Снесла дорожное ограждение Audi Q5 на трассе Р-256 в Бердске

Фура вытолкнула Toyota Camry на встречку. Ехавшая навстречу «Ауди» отлетела от удара на несколько метров на обочину. Если водителя грузовика признают виновным в ДТП, ему придется восстанавливать ограду.(ВИДЕО, ФОТО)

14.02.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой Нет комментариев

Снесла дорожное ограждение Audi Q5 на трассе Р 256 в Бердске

«Ауди» разбита

На трассе Р-256 в Бердске вечером 14 февраля произошло тройное ДТП. Фура вытолкнула Toyota Camry, ехавшую в попутном направлении в сторону Искитима, на встречную полосу, где в это время двигалась «Ауди». Кроссовер отбросило на обочину с такой силой, что он снес несколько метров дорожного ограждения.

Снесла дорожное ограждение Audi Q5 на трассе Р 256 в БердскеАвтор видео Анастасия Солодкова

Фура, которая, по мнению участников ДТП, спровоцировала аварию, стоит в метрах 100 от места происшествия с мигающими габаритами. Говорят, она отъехала, чтобы не мешать движению по оживленной трассе в час пик. «Тойота» замерла на разделительной полосе.

Снесла дорожное ограждение Audi Q5 на трассе Р 256 в БердскеСудя по всему, удар был сильный. Обе машины разбиты, сработали подушки безопасности. У «Ауди» разбит «зад» от столкновения с «Тойотой» и помята «морда» от «встричи» с металлическим ограждением.

Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» участники ДТП, водители легковых автомобилей оба из Академгородка, а фура бердская. В аварии никто не пострадал, пассажиров в машинах не было.

Снесла дорожное ограждение Audi Q5 на трассе Р 256 в Бердске- Вы ГИБДД вызвали? — спросил полицейский из подъехавшей служебной машины.

— Конечно, — отозвался водитель «Ауди». И показал записи на телефоне: с момента вызова прошло 39 минут. Начали обсуждать, что с 9 февраля в Бердске ликвидировали ГИБДД, мол, теперь не дождаться. Но тут подъехал аварком для оформления ДТП. Вроде, все согласны с выводами о виновности, да и пострадавших нет.

Снесла дорожное ограждение Audi Q5 на трассе Р 256 в Бердске

Снесла дорожное ограждение Audi Q5 на трассе Р 256 в БердскеПредставитель Автодора оперативно прибыл на место ДТП, чтобы зафиксировать повреждение имущества — дорожного ограждения. Возмещение ущерба предъявят тому, кого признают виновным в аварии, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» дорожник.


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