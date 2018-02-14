Розовый мешок к туфлями женщина отдала водителю маршрутки №18

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Надежда:

Дорогие водители маршрутки №18 , 06.02.2018 г. с 10-30 до 11.00 , женщина в салоне нашла розовый мешок с детскими туфлями, который отдала водителю. Пожалуйста, позвоните — 89237008265

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