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Розовый мешок к туфлями женщина отдала водителю маршрутки №18

Пожалуйста, позвоните — 89237008265

14.02.2018 Нет комментариев

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Надежда:
Дорогие водители маршрутки №18 , 06.02.2018 г. с 10-30 до 11.00 , женщина в салоне нашла розовый мешок с детскими туфлями, который отдала водителю. Пожалуйста, позвоните — 89237008265


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