Закрыли школу из-за отсутствия учеников незаконно в деревне Новосибирской области

В Мошковском районе прокурор принял меры в связи с закрытием начальных классов, сообщил сегодня, 14 февраля, старший помощник прокурора Новосибирской области Дмитрий Лямкин.

Прокуратурой Мошковского района установлено, что в ноябре 2016 года в связи с отсутствием контингента обучающихся структурное подразделение (начальные классы д. Умрева) МКОУ «Ташаринская СОШ» прекратило работу.

Решение о реорганизации или ликвидации структурного подразделения администрация района не принимала, заключение комиссии по оценке последствий принятия решения о прекращении работы структурного подразделения (начальные классы) получено не было. Однако из оперативного управления образовательного учреждения было изъято здание школы и прекращено право бессрочного пользования земельным участком.

По договору безвозмездного срочного пользования недвижимого имущества здание школы и земельный участок переданы сторонней организацией.

Подвоз детей автобусом из д. Умрева в Ташаринскую школу на занятия был организован с нарушением требований законодательства о безопасности дорожного движения, а также с нарушением права детей на получение образования.

В целях восстановления прав учащихся прокурор внес главе района, директорам Ташаринской школы и МУП «Мошковское АТП» представления об устранении нарушений закона.

— По результатам рассмотрения представлений здание школы в д. Умрева и земельный участок возвращены на праве оперативного управления МКОУ «Ташаринская СОШ», внесены изменения в организацию учебной деятельности, пересмотрен график подвоза учащихся, к дисциплинарной ответственности привлечено 3 лица, — уточнил Лямкин.

При наличии заявлений родителей о поступлении детей на обучение в структурное подразделение (начальные классы д. Умрева) работа школы будет возобновлена.