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«Путин», «Медведев» и «Жириновский» проголосовали за благоустройство детской площадки в Бердске

Бердчане-анонимы решили подписаться громкими фамилиями под 51 заявлением, которые заполнены одним почерком.(ВИДЕО)

14.02.2018 Автор: Елена Медведева Фото: Елены Медведевой Один комментарий

Путин, Медведев и Жириновский проголосовали за благоустройство детской площадки в Бердске

На заседании комиссии под председательством мэра Бердска

51 заявление по благоустройству детской площадки в микрорайоне Космическом Бердска поступило в комиссию по «Формированию комфортной городской среды». Сегодня, 14 февраля, на очередном заседании их рассмотрели.

— Там в свое время «СтройРегионСервис» построил детскую площадку. За её благоустройство проголосовал 51 человек,чтобы там установили ограждение, поставили спортивные тренажёры, освещение и доасфальтировали дорожки к ней, — объяснил начальник бердского управления ЖКХ Владимир Захаров. Однако комиссию смутили фамилии заявителей, которые те подписали под заявлениями: Путин, Медведев, Жириновский, Песков и другие известные личности.

— Обратите внимание на фамилии, — возмутился мэр Бердска Евгений Шестернин. — Путин, Медведев, Жириновский…

— Абрамович, — подсказали ему из зала.

Глава города обратился внимание на то, что заявления написаны одним почерком.

Сначала комиссия большинством голосов высказалась против включения этой детской площадки в территории, за которые будут голосовать. Однако после все же решили её включить, ведь в любом случае человек, подписавшийся громкими фамилиями ратует за благоустройство площадки.

Автор видео Елена Медведева

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», срок приема предложений о включении мест для благоустройства за бюджетные деньги продлили до 18 февраля. Позже выберут пункты для рейтингового голосования за те общественные территории, которые благоустроят по программе «Комфортная среда».

 


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(1) Комментарий

  1. Пэтриот

    Опять заказали разгром мэра! Это уже не Москва! Тут пиндосы замешаны. Их почерк! =-O 8)

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