«Путин», «Медведев» и «Жириновский» проголосовали за благоустройство детской площадки в Бердске

На заседании комиссии под председательством мэра Бердска
51 заявление по благоустройству детской площадки в микрорайоне Космическом Бердска поступило в комиссию по «Формированию комфортной городской среды». Сегодня, 14 февраля, на очередном заседании их рассмотрели.
— Там в свое время «СтройРегионСервис» построил детскую площадку. За её благоустройство проголосовал 51 человек,чтобы там установили ограждение, поставили спортивные тренажёры, освещение и доасфальтировали дорожки к ней, — объяснил начальник бердского управления ЖКХ Владимир Захаров. Однако комиссию смутили фамилии заявителей, которые те подписали под заявлениями: Путин, Медведев, Жириновский, Песков и другие известные личности.
— Обратите внимание на фамилии, — возмутился мэр Бердска Евгений Шестернин. — Путин, Медведев, Жириновский…
— Абрамович, — подсказали ему из зала.
Глава города обратился внимание на то, что заявления написаны одним почерком.
Сначала комиссия большинством голосов высказалась против включения этой детской площадки в территории, за которые будут голосовать. Однако после все же решили её включить, ведь в любом случае человек, подписавшийся громкими фамилиями ратует за благоустройство площадки.
Автор видео Елена Медведева
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», срок приема предложений о включении мест для благоустройства за бюджетные деньги продлили до 18 февраля. Позже выберут пункты для рейтингового голосования за те общественные территории, которые благоустроят по программе «Комфортная среда».
Опять заказали разгром мэра! Это уже не Москва! Тут пиндосы замешаны. Их почерк!
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