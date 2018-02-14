Китайцы втихую строят теплицы на землях депутата Госсовета Крыма

Новый тепличный комплекс начали возводить в степном Крыму на площади 100 гектаров, на границе между поселками Емельяновка и Изобильное, в январе. Работа идет активно, по словам местных жителей, за день появляется две-три теплицы. Здесь уже подведено электричество, высаживается рассада. Судя по всему, китайские предприниматели планируют получить первый урожай помидоров и огурцов уже этой весной. Но получить комментарий от китайских инвесторов «РГ» не удалось.

Территория комплекса огорожена забором. Охранник — местный житель, к теплицам не пускает. Говорит, что владельцев нет, когда будут, неизвестно.

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В чем же проблема? Глава Емельяновского сельского поселения Людмила Сапенко утверждает, что разрешений для прокладки коммуникаций администрация не давала. Предприниматели сами вырыли ров и бросили кабель с водопроводной трубой.

— Непонятно, как они собираются поливать рассаду. В поселке есть скважина, но это муниципальная собственность, она в резерве. Вода у нас подается круглосуточно, но летом из-за полива огородов падает напор, приходится подключать резервную скважину. А такой большой тепличный комплекс требует много воды, — говорит Сапенко.

Как стало известно «РГ», этот комплекс принадлежит ООО «Респект Крым Агро». Предприятие зарегистрировано в октябре 2017 года под Алуштой в селе Изобильное. Его учредители — Юань Синь и Ян Шуаньжэнь.

Земля, на которой строятся теплицы, по словам местных жителей, находится в собственности депутата Госсовета РК — по странному совпадению члена комитета по аграрной политике. Он отдал ее в аренду китайцам.

Население возмущает то, что китайские инвесторы, как они себя называют, ни с кем на контакт не идут и о своих планах не рассказывают. Беспокойство вызывает и то, что они создадут местным жителям конкуренцию. Есть вопросы к экологичности их продукции.

В Нижнегорском районе, как в целом в Крыму, в 90-е годы многие совхозы и колхозы стали банкротами, землю распаивали и отдавали людям, которые, чтобы прокормить свои семьи, начали заниматься выращиванием овощей, пшеницы, фруктов. Для многих это единственный источник дохода.

Так что земли в Изобильном не заброшены, на его территории зарегистрировано 15 индивидуальных предпринимателей и шесть крестьянско-фермерских хозяйств, занимающихся сельским хозяйством. Фермеры заключили долгосрочные договоры аренды с пайщиками. Земля используется строго по назначению — для выращивания сельхозпродукции. Местные предприниматели участвуют в программах обновления машинотракторного парка, в посадке молодых садов, в лизинговых программах, берут кредиты. Они заложили молодой яблоневый сад на площади 4,65 гектара, сад черешни — на 1,2 гектара, а также сады ореха, яблони, сливы, абрикоса, персика. Восстановили систему орошения на площади 475 гектара.

Фото: Пресс-служба Крымской ассоциации предпринимателей

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— У китайцев все растет на химии, они истощат землю за несколько лет, а потом и сорняки там расти не будут, — сетуют фермеры.

Тем временем планы у китайских инвесторов грандиозные. По некоторым данным, они планируют взять в аренду восемь тысяч гектаров. На этой земле хотят построить теплицы, питомник, заложат сад, будут выращивать чай и возведут небольшой завод по изготовлению тепличных каркасов, пленки, стальных труб.

«Работа сомнительных инвесторов может дестабилизировать нашу деятельность и дальнейшее развитие», — написали сельхозпроизводители в обращении к главе РК Сергею Аксенову и главе администрации Нижнегорского района Сергею Гришко.

— Если они называют себя инвесторами, то должны были предоставить инвестиционный проект, встретиться с жителями и рассказать им, что они собираются здесь делать. Есть процедура вхождения с инвестициями на территорию. Пять процентов инвестиций они должны вкладывать в развитие поселения, — говорит глава администрации Изобильненского сельского поселения Любовь Назарова.

При этом она подчеркнула, что местные власти не против «белых» инвесторов, которые ничего не скрывают и заходят с парадного, а не черного входа.

Примечательно, что ранее минсельхоз РК сообщал о переговорах с представителями КНР. Стороны обсудили возможность размещения тепличного комплекса на территории Нижнегорского района. Китайские бизнесмены пообещали вложить 600 миллионов рублей в выращивание помидоров, баклажанов, огурцов, моркови, чеснока, дыни, арбузов, ягод.

Но в комментарии «РГ» в ведомстве сообщили, что конкретно с этой компанией переговоры не вели.

По последним данным, накануне визита в регион группы депутатов Госсовета РК и Госдумы РФ китайцы, во избежание скандала, пообещали разобрать теплицы в трехдневный срок и вывезти рассаду в течение 10 дней. Об этом они официально сообщили главе муниципального образования Нижнегорского района Александру Петрову в гарантийном письме, текстом которого располагает «РГ».

После этого в районе прошло совещание по этому вопросу с участием вице-премьера РК Юрия Гоцанюка и главы комитета Госсовета РК по аграрной политике Игоря Буданова. Как сообщил «РГ» последний, китайские предприниматели действительно начали разбирать свои теплицы, они намерены вывезти конструкции из Крыма.

— Бренд Крыма — это экологичный, качественный, безопасный продукт, и полуострову очень важно сохранить эту марку. У нас возникли сомнения в качестве выращиваемой продукции с учетом применения удобрений неизвестного образца. На этот вопрос представители компании не смогли ответить, — говорит Игорь Буданов. — Помимо этого, смутил и уровень производства — теплицы некачественные, представляют из себя какие-то бараки. Подход к самому производству однодневный, а не долгосрочный.

По его словам, предпринимателям из Китая предложили подготовить инвестпроект, согласовать его с министерствами РК и получить положительное заключение. Но они не захотели этого делать.

Кстати

Предприниматели из Китая проявляют большой интерес к Крыму. Переговоры ведутся о строительстве тепличных комплексов в Красногвардейском и Джанкойском районах. В 2016 году китайские бизнесмены изъявили желание открыть на полуострове фермерскую сеть по выращиванию овощей и фруктов для местных санаториев и гостиниц. Так же китайские бизнесмены намерены создать центр аквакультуры для производства в промышленных масштабах морепродуктов.