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Киев сообщил о разговоре Путина и Порошенко

Якобы телефонные переговоры инициировал Порошенко для активизации «освобождения украинских военных на оккупированных территориях».

14.02.2018 Фото: Wikimedia Commons Нет комментариев

Киев сообщил о разговоре Путина и Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко

Администрация президента Украины сообщает, что украинский лидер Петр Порошенко якобы провел телефонные переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным.

«Президент Украины провел телефонный разговор с президентом России для активизации освобождения украинских заложников, в частности, обмена пленных пограничников и освобождения украинских военных на оккупированных территориях. Также была обсуждена повестка дня встречи министров иностранных дел стран «нормандской четверки» (Франция, Германия, Россия и Украина – ред.), которая запланирована на 16 февраля в Мюнхене. Телефонный разговор состоялся в координации с европейскими партнерами по «нормандскому формату» и американскими союзниками», — заявили изданию «Зеркало недели. Украина» в пресс-службе администрации президента Украины.

При этом, по данным источника издания, телефонный разговор состоялся во вторник, переговоры прошли по инициативе украинской стороны. Сообщается, что поводом для переговоров стала третья годовщина заключения минских договоренностей.

В январе 2018 года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что контакты между президентами Украины и РФ «имеют место», сообщал РИА Новости.


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