Армяне с костром и хороводами праздновали Терендез в Бердске

Праздник Терендез отметили 13 февраля в Новом поселке Бердска. На армянское народное гулянье собрались люди разных возрастов и разных национальностей. Это было совместное мероприятие Дома дружбы бердского городского музея, Центра армянской культуры «Урарту» и Дсугового центра «Октябрь».

— Много есть людей и судеб. Самое лучшее возникает только при совместной поддержке и духовном единении. Это сила, оплот, крепость, та историческая основа, которая связывает наше прошлое, настоящее и будущее. Только благодаря этому любая нация, любой народ может достичь наивысшей точки своего развития. Но никогда нельзя забывать историю своего народа и предков. Именно она сделала нас такими, какими мы сейчас есть. Человек, знающий свои язык, культуру, традиции и корни будет с уважением относиться к другой национальности и культуре, — обратилась к присутствующим на празднике руководитель Дома дружбы Елена Водолазская.

Директор Центра татарской культуры Рашида Рамзина приветствовала бердчан с праздником на своем родном языке. И уже на русском добавила, что она знакома не с одной армянской семьей, и с ними она общается и дружит.

— Что я наблюдаю? Это очень дружелюбные и гостеприимные люди. Они знают свою культуру и хорошо говорят на своем родном языке. Это невероятно дружные семьи, в которых царит любовь. Теперь я понимаю почему: у них есть замечательный семейный праздник Терендез. Пусть он будет самым веселым и пусть он останется надолго в памяти, — выразила свои мысли и эмоции Рамзина.

Автор видео Галина Панчева



Ведущая праздника рассказала гостям о традициях празднования Терендеза.

Терендез своими народными гуляньями очень напоминает русскую Масленицу, с элементами дня святого Валентина, так как главные действующие лица праздника — это молодые супружеские пары и просто влюбленные друг в друга юноши и девушки.

Издавна главным атрибутом праздничного действа остается костер, через который, взявшись за руки, прыгают влюбленные пары. Считается, что если им удается совершить прыжок не расцепляя рук, то их семья будет крепкой, а любовь вечной. Пока молодежь совершает прыжки, люди постарше посыпают их семенами пшеницы и конопли, что также является своеобразным пожеланием благополучия в семейной жизни. Также, согласно армянским верованиям, пламя праздничного костра в этот день придает тем, кого «лизнет», энергию обновления и благополучие в жизни.

Затем, следом за молодыми парами, через костер прыгали бездетные женщины, надеясь, что пламя поможет им забеременеть, а потом и все остальные участники празднества. После чего, все брались за руки и водили своеобразный хоровод вокруг плодоносного огня.

Все главные моменты Терендеза были обыграны на гулянье. Дети и взрослые играли в «ручеек», водили хороводы и танцевали вокруг горящего костра. Прыгали через него.

Автор видео Галина Панчева



После веселья и забав участники праздника направились в досуговый центр. Здесь их ждали накрытые столы с чаем и армянскими национальными сладостями. Согревшись после легкого морозца, все с удовольствием отправились на концерт.

Автор видео Галина Панчева



Юная исполнительница зажигательной песней вызвала бурю оваций у зала. А самые маленькие участницы концерта исполнили танец цветов, чем до глубины души тронули зрителей. Впрочем, все выступления принимались на «ура».

По словам президента бердского центра армянской культуры «Урарта» Георгия Айрапетяна, они хотят придать значимость подобным праздникам, чтобы дети не забывали своих корней. Массовость тоже имеет значение.

— Когда показываешь свою культуру, особенно находясь на территории РФ или другого государства, ты потихоньку приобщаешь к своей культуре другой народ. Люди видят твою культуру и больше тебе доверяют, больше общаются с тобой. Теснее получается связь, — уверен Георгий Суренович.

Центр «Урарту» открыл на базе школы №4 воскресную школу, куда приходят дети и изучают армянский язык, национальные танцы.

Дети попросту не знали национальных традиций, что меня и побудило создать центр «Урарта», отметил Айрапетян.

— Где-то с февраля прошлого года ребятишки стали собираться. Первым, чем занялись, так это танцами. Прошел год. Теперь я смотрю на этих детей и душа радуется. Это те девчонки и мальчишки, которые раньше даже не здоровались друг с другом. Теперь они подружились и создали костяк, — поделился Георгий Суренович.

Руководитель «Урарту» рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что они тесно сотрудничают с бердским музеем, вернее, его структурным подразделением — Домом дружбы. В планах центра — участие в различных городских конкурсах и праздниках.