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Армяне с костром и хороводами праздновали Терендез в Бердске

В национальных армянских забавах и танцах участвовали бердчане разных национальностей. (ВИДЕО, ФОТО)

14.02.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Галины Панчевой 10 коммент.

Армяне с костром и хороводами праздновали Терендез в Бердске

Армянский Терендез нечто среднее между русской Масленицей и европейским Днем святого Валентина

Праздник Терендез отметили 13 февраля в Новом поселке Бердска. На армянское народное гулянье собрались люди разных возрастов и разных национальностей. Это было совместное мероприятие Дома дружбы бердского городского музея, Центра армянской культуры «Урарту» и Дсугового центра «Октябрь».

Армяне с костром и хороводами праздновали Терендез в Бердске

— Много есть людей и судеб. Самое лучшее возникает только при совместной поддержке и духовном единении. Это сила, оплот, крепость, та историческая основа, которая связывает наше прошлое, настоящее и будущее. Только благодаря этому любая нация, любой народ может достичь наивысшей точки своего развития. Но никогда нельзя забывать историю своего народа и предков. Именно она сделала нас такими, какими мы сейчас есть. Человек, знающий свои язык, культуру, традиции и корни будет с уважением относиться к другой национальности и культуре, — обратилась к присутствующим на празднике руководитель Дома дружбы Елена Водолазская.

Директор Центра татарской культуры Рашида Рамзина приветствовала бердчан с праздником на своем родном языке. И уже на русском добавила, что она знакома не с одной армянской семьей, и с ними она общается и дружит.

— Что я наблюдаю? Это очень дружелюбные и гостеприимные люди. Они знают свою культуру и хорошо говорят на своем родном языке. Это невероятно дружные семьи, в которых царит любовь. Теперь я понимаю почему: у них есть замечательный семейный праздник Терендез. Пусть он будет самым веселым и пусть он останется надолго в памяти, — выразила свои мысли и эмоции Рамзина.

Автор видео Галина Панчева

Ведущая праздника рассказала гостям о традициях празднования Терендеза.

Терендез своими народными гуляньями очень напоминает русскую Масленицу, с элементами дня святого Валентина, так как главные действующие лица праздника — это молодые супружеские пары и просто влюбленные друг в друга юноши и девушки.

Издавна главным атрибутом праздничного действа остается костер, через который, взявшись за руки, прыгают влюбленные пары. Считается, что если им удается совершить прыжок не расцепляя рук, то их семья будет крепкой, а любовь вечной. Пока молодежь совершает прыжки, люди постарше посыпают их семенами пшеницы и конопли, что также является своеобразным пожеланием благополучия в семейной жизни. Также, согласно армянским верованиям, пламя праздничного костра в этот день придает тем, кого «лизнет», энергию обновления и благополучие в жизни.

Армяне с костром и хороводами праздновали Терендез в Бердске

Затем, следом за молодыми парами, через костер прыгали бездетные женщины, надеясь, что пламя поможет им забеременеть, а потом и все остальные участники празднества. После чего, все брались за руки и водили своеобразный хоровод вокруг плодоносного огня.

Армяне с костром и хороводами праздновали Терендез в Бердске

Все главные моменты Терендеза были обыграны на гулянье. Дети и взрослые играли в «ручеек», водили хороводы и танцевали вокруг горящего костра. Прыгали через него.

Автор видео Галина Панчева

После веселья и забав участники праздника направились в досуговый центр. Здесь их ждали накрытые столы с чаем и армянскими национальными сладостями. Согревшись после легкого морозца, все с удовольствием отправились на концерт.

Автор видео Галина Панчева

Юная исполнительница зажигательной песней вызвала бурю оваций у зала. А самые маленькие участницы концерта исполнили танец цветов, чем до глубины души тронули зрителей. Впрочем, все выступления принимались на «ура».

Армяне с костром и хороводами праздновали Терендез в БердскеПо словам президента бердского центра армянской культуры «Урарта» Георгия Айрапетяна, они хотят придать значимость подобным праздникам, чтобы дети не забывали своих корней. Массовость тоже имеет значение.

— Когда показываешь свою культуру, особенно находясь на территории РФ или другого государства, ты потихоньку приобщаешь к своей культуре другой народ. Люди видят твою культуру и больше тебе доверяют, больше общаются с тобой. Теснее получается связь, — уверен Георгий Суренович.

Центр «Урарту» открыл на базе школы №4 воскресную школу, куда приходят дети и изучают армянский язык, национальные танцы.

Дети попросту не знали национальных традиций, что меня и побудило создать центр «Урарта», отметил Айрапетян.

— Где-то с февраля прошлого года ребятишки стали собираться. Первым, чем занялись, так это танцами. Прошел год. Теперь я смотрю на этих детей и душа радуется. Это те девчонки и мальчишки, которые раньше даже не здоровались друг с другом. Теперь они подружились и создали костяк, — поделился Георгий Суренович.

Руководитель «Урарту» рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что они тесно сотрудничают с бердским музеем, вернее, его структурным подразделением — Домом дружбы. В планах центра — участие в различных городских конкурсах и праздниках.


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(10) Комментариев

  1. Аноним

    НВР: Конечно!
    Жаль только, что в Доме Дружбы Елены Володарской нет его представителей.
    А она сама сможет отвветить — Почему нет?

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  2. Аноним

    Бердск армянский город?

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    • Moris

      Такие дела…

      Thumb up 2 Thumb down 1

    • Аноним

      Это Новый Поселок. Жители Нового Поселка говорят «еду в Бердск». Бердском они себя пока полностью не воспринимают.

      Но я бы хотел такое же и «в Бердске».. как вы достали, узколобые малограмотные шовинисты. Вам образовываться надо, без этого высокооплачиваемой работы о чем вы тут плачетесь не будет…

      Thumb up 1 Thumb down 6

  3. Аноним

    Ой,да ладно вам Ведь здорово,когда вокруг дружелюбные люди.Раньше все жили вместе,всем всего хватало.В следующее воскресенье хоть угуляйтесь на языческой масленице.У меня есть знакомые армяне не только в бердске-это надежные уважающие лично меня и мою семью люди

    Thumb up 4 Thumb down 3

  4. Аноним

    Бердск город интернациональный!!!!, а не армянский, это две разницы!!!!.

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  5. Аноним

    8 апреля цыгаский праздник. Большая просьба к курьеру освятите его в полном объёме. Нам бердчанам это очень интересно :-D

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  6. ывапр

    Новый поселок-негласный армянско-азербайджансий район.

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  7. Аноним

    Армяне с костром и хороводами праздновали Терендез в Бердске

    Где статья о том , что отпраздновала Русская диаспора в городе Бердске за 2017 год?

    Thumb up 6 Thumb down 2

    • Аноним

      Совершенно Секретно.
      Алекс-Юстасу.
      Да вы что!
      Создание Дома Дружбы прошло при закрытых дверях и отсутствии прессы под руководством Шестернина (это который начальнику полиции кусок земли отоварил за 11 тыров вместо двух лямов) при полном изгнании русской диаспоры из этого искусственого новообразования.
      Русские — это не народ. Их прав даже в Конституции не существует.
      ;)

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