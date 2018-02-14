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Более половины россиян считают себя счастливыми

Индекс счастья среди населения России впервые превысил общемировой уровень. Несчастными назвали себя 5%.

14.02.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 3 коммент.

Более половины россиян считают себя счастливыми

Сложенные «щепоткой» пальцы на языке жестов означают слово «счастье»

Индекс счастья в РФ по итогам прошлого года составил 50 процентных пунктов, впервые за многие годы превысив общемировой уровень. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования Международной ассоциации независимых исследовательских агентств Gallup International.

В рамках проекта «Конец года» в ноябре-декабре был проведен опрос среди 54 тысяч человек в 55 странах мира. Людей, в частности, спросили о личном счастье. В России участниками исследования стали 1,5 тысячи респондентов.

Выяснилось, что за минувший год россияне не слишком изменили свое представление о счастье. Доля счастливых жителей РФ составила 55 процентов, снизившись по сравнению с 2016 годом на один процентный пункт. Доля несчастных респондентов не изменилась — она составила 5 процентов. Число россиян, которые не испытывают ни особого счастья, ни несчастья увеличилось за год на 1 процентный пункт и достигла 34 процентов.

«Таким образом, впервые за многие годы индекс счастья в России (он вычисляется как разница между положительными и отрицательными ответами) превысил общемировой уровень на 2 процентных пункта и составил 50 процентных пунктов», — отмечают авторы исследования.


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    За первый квартал 2017 года бедных в России стало больше на 2 млн человек, заявила глава Счетной палаты Татьяна Голикова.
    «За первый квартал 2017 года количество граждан, которые находятся за чертой бедности, — 15%, то есть 22 млн. Это больше, чем годовые показатели 2016 года — 19,8 млн человек»

    PS
    Из 22 млн бедных людей России только 15 млн считают себя счастливыми патриотами, остальные 7 млн бедняков честно признались в отсутствии счастья.
    Когда уже Матвиенко создаст свое Министерство Счастья, чтобы доосчастливить этих несчастных!. Ведь обещала же!
    :-D

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  2. Гость

    Я себя отношу к счастливой части населения России. Грех жаловаться. Любимая супруга, взрослые, состоявшиеся дети, родители ещё рядом, качество жизни улучшаем потихоньку — есть перспективы, работа есть, не нуждаемся, сыты-одеты-обуты, здоровы пока. Причин грустить нет.

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  3. ватник

    А у россиян всё с головой в порядке? Уж слишком много противоречий в последнее время с их мироощущением :-D

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