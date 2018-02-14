Более половины россиян считают себя счастливыми

Индекс счастья в РФ по итогам прошлого года составил 50 процентных пунктов, впервые за многие годы превысив общемировой уровень. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования Международной ассоциации независимых исследовательских агентств Gallup International.

В рамках проекта «Конец года» в ноябре-декабре был проведен опрос среди 54 тысяч человек в 55 странах мира. Людей, в частности, спросили о личном счастье. В России участниками исследования стали 1,5 тысячи респондентов.

Выяснилось, что за минувший год россияне не слишком изменили свое представление о счастье. Доля счастливых жителей РФ составила 55 процентов, снизившись по сравнению с 2016 годом на один процентный пункт. Доля несчастных респондентов не изменилась — она составила 5 процентов. Число россиян, которые не испытывают ни особого счастья, ни несчастья увеличилось за год на 1 процентный пункт и достигла 34 процентов.

«Таким образом, впервые за многие годы индекс счастья в России (он вычисляется как разница между положительными и отрицательными ответами) превысил общемировой уровень на 2 процентных пункта и составил 50 процентных пунктов», — отмечают авторы исследования.