Экономный капремонт пугает управляющие компании Бердска
Мэрия приглашает УК участвовать в программе энергоэффективного капремонта. Однако для этого необходимо самим оплатить работы и доказать экономию.
14.02.2018Автор: Елена МедведеваФото: Курьер. Среда. Бердск2 коммент.
Андрей Травников и директор УК «Лига» Ирина Долгачева
Энергоэффективный капремонт заинтересовал бердчан и управляющие компании города. Об это сообщила на совещании коммунальщиков 14 февраля вице-мэр Бердска по городскому хозяйству Лариса Степанова. Однако, чтобы участвовать в программе необходимо соблюсти ряд условий, одно из которых — доказать, что управляющие компании на самом деле добились экономии.
— Жители заинтересовались и УК проявляют интерес к программе энергоэффективного капремонта, по которому идет возмещение затрат до 50%. Возврат денег происходит, если УК подтверждают экономию энергоресурсов в доме после ремонта. Еще одно условие — цена этого ремонта на дом не превышает 5 млн рублей. Также необходимо , чтобы собственники дали согласие на проведение такого ремонта, — объяснила Лариса Степанова.
В Бердске есть опыт энергоэффективного капремонта многоквартирных домов. Положительные примеры даже демонстрировали врио губернатора Андрею Травникову во время его визита в Бердск 31 января, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Глава региона постмотрет два дома, которые отремонтировала по федеральной программе УК «Лига».
Однако пока одни хотят добиться энергоэффективности, кто-то просто мечтает о том, чтобы стена его дома не рухнула. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» часть стены дома №20 по ул. К. Маркса не выдержала испытание временем и пошла опасными трещинами вдоль всего дома. Об этом неделю назад на совещании коммунальщиков сообщил директор управляющей компании «Вымпел-Сервис» Николай Яковченко. Он отметил, что этот дом должны были включить в программу капремонта. Однако городская комиссия этого не сделала.
Также «Курьер. Среда. Бердск» писал о том, что Госжилинспекция по Новосибирской области приедет с внеплановой проверкой в Бердск. Основанием для этого послужила публикация «Курьер. Среда. Бердск» о домах, которым требуется капитальный ремонт или расселение. Ведомство дополнительно сообщит о результатах. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказали в пресс-службе губернатора в пятницу, 9 февраля.
«Однако для этого необходимо самим оплатить работы и доказать экономию.»
Да, сначала нужно провести все работы и доказать экономию, а уж после получить компенсацию. Но, как известно, кто не рискует, тот не пьет шампанское!
Куда как проще и привычнее просто пилить бюджет? А тут прежде чем рискнуть еще голову включить придется. Интересно, кто еше из укашек сможет войти в эту программу?
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«Однако для этого необходимо самим оплатить работы и доказать экономию.»
ну да, когда правила влегкую меняются. годами потом придется бегать доказывать. очередной попил
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