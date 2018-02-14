Экономный капремонт пугает управляющие компании Бердска

Энергоэффективный капремонт заинтересовал бердчан и управляющие компании города. Об это сообщила на совещании коммунальщиков 14 февраля вице-мэр Бердска по городскому хозяйству Лариса Степанова. Однако, чтобы участвовать в программе необходимо соблюсти ряд условий, одно из которых — доказать, что управляющие компании на самом деле добились экономии.

— Жители заинтересовались и УК проявляют интерес к программе энергоэффективного капремонта, по которому идет возмещение затрат до 50%. Возврат денег происходит, если УК подтверждают экономию энергоресурсов в доме после ремонта. Еще одно условие — цена этого ремонта на дом не превышает 5 млн рублей. Также необходимо , чтобы собственники дали согласие на проведение такого ремонта, — объяснила Лариса Степанова.

В Бердске есть опыт энергоэффективного капремонта многоквартирных домов. Положительные примеры даже демонстрировали врио губернатора Андрею Травникову во время его визита в Бердск 31 января, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Глава региона постмотрет два дома, которые отремонтировала по федеральной программе УК «Лига».

Однако пока одни хотят добиться энергоэффективности, кто-то просто мечтает о том, чтобы стена его дома не рухнула. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» часть стены дома №20 по ул. К. Маркса не выдержала испытание временем и пошла опасными трещинами вдоль всего дома. Об этом неделю назад на совещании коммунальщиков сообщил директор управляющей компании «Вымпел-Сервис» Николай Яковченко. Он отметил, что этот дом должны были включить в программу капремонта. Однако городская комиссия этого не сделала.

Также «Курьер. Среда. Бердск» писал о том, что Госжилинспекция по Новосибирской области приедет с внеплановой проверкой в Бердск. Основанием для этого послужила публикация «Курьер. Среда. Бердск» о домах, которым требуется капитальный ремонт или расселение. Ведомство дополнительно сообщит о результатах. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказали в пресс-службе губернатора в пятницу, 9 февраля.