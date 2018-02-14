Навальный судится с Роскомнадзором из-за расследования о Дерипаске

Глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный подал иск к Роскомнадзору в Таганский райсуд Москвы, сообщил РБК юрист ФБК и представитель Навального в суде Иван Жданов. Оппозиционер просит суд признать действия федерального агентства незаконными: Роскомнадзор 10 февраля внес страницы из блога Навального в реестр запрещенной информации. В блоге обсуждалось расследование ФБК о бизнесмене Олеге Дерипаске.

Также Навальный просит суд обязать Роскомнадзор исключить страницы из реестра.

В исковом заявлении говорится, что материал о Дерипаске и вице-премьере — главе аппарата правительства Сергее Приходько имел целью «раскрыть факты коррупции со стороны должностного лица» правительства, а постановление Пленума Верховного суда позволяет распространять информацию без согласия гражданина при наличии публичного интереса. Также Навальный ссылается на ст. 10 римской конвенции «О защите прав человека и основных свобод» 1950 года, которая закрепляет «свободу придерживаться своего мнения и свободу получать и распространять информацию и идеи без какого-либо вмешательства со стороны публичных властей и независимо от государственных границ».

Расследование основано «на полностью открытых источниках» и «имеет целью исключительно распространение общественно важной информации о деятельности лица, замещающего государственную должность», говорится в исковом заявлении.

Государство включением двух доменов в «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено, «необоснованно вмешивается в право заявителя на распространение информации о политическом деятеле и ограничивает право на распространение информации о преступлении должностного лица, представляющую общественный и публичный интерес», — настаивает Навальный. Истец также считает, что во внесенных в реестр страницах сайта нет информации, на основании которой Роскомнадзор вправе блокировать их.

В Роскомнадзоре РБК сообщили, что иск «пока не получен». «Позиция Роскомнадзора будет представлена в суде», — добавили в ведомстве.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров объяснял в комментарии РБК блокировку страниц сайта Навального необходимостью исполнить решение Усть-Лабинского районного суда. «Все ресурсы, которые есть в решении суда, были нами сразу проинформированы о том, что данная информация по решению суда должна быть удалена. Теперь в соответствии с указанным в законе временем ждем действий данных ресурсов», — рассказывал Жаров 10 февраля. Дерипаска, сообщала пресс-служба «Базового элемента», состоит на налоговом учете в Усть-Лабинском районе Краснодарского края.

8 февраля Навальный опубликовал расследование о Дерипаске и Приходько, в котором утверждал, что бизнесмен и вице-премьер вместе проводили время на яхте Дерипаски. Источником информации для расследования послужили публикации в Instagram работницы «индустрии эскортных услуг», называющей себя Настей Рыбкой, а также написанная ею книга «Дневник по соблазнению миллиардера» (в книге не фигурируют имена Дерипаски и Приходько, но Навальный утверждает, что речь в отдельных частях книги идет именно о них). По мнению оппозиционера, совместное времяпрепровождение Дерипаски и Приходько на яхте бизнесмена является разновидностью взятки. Он также заявил, что они обсуждали на яхте бизнес и политику.

Приходько назвал расследование Навального «провокацией», в которой «сумбурно [смешано] все возможное и невозможное». «По большому счету на такое надо было бы ответить по-мужски, но останемся в рамках правового поля», — заявил вице-премьер.

Дерипаска считает информацию из расследования ФБК «лживыми обвинениями», не имеющими отношения к действительности, заявил представитель бизнесмена. После выхода расследования бизнесмен подал в суд на Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку) и Александра Кириллова (Алекса Лесли), обвинив их в публикации частных фотографий с Дерипаской в их соцсетях. Навальный не является фигурантом дела, но именно в рамках этого процесса суд обязал Роскомнадзор ограничить доступ к страницам сайта оппозиционера. «Поскольку СМИ подхватили информационную атаку Навального и стали перепечатывать в нарушение закона частные фотографии и репостить ролик Навального, суд обязал Роскомнадзор блокировать доступ к соответствующим страницам в сети интернет до момента разрешения спора по существу», — говорил представитель бизнесмена.