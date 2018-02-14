КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
продам
продам
продам
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Навальный судится с Роскомнадзором из-за расследования о Дерипаске

На первенстве мира выступит биатлонистка из Бердска

Выходить из кризиса России придется 15 лет

Клиенты «Весь Бердск» сообщают свои новости читателям «Курьер.Среда.Бердск»

Гепатит А «приезжает» на среднеазиатских орехах и фруктах в Бердск

Налетчики с пистолетом отобрали деньги и золото на 1 млн рублей в ломбарде Новосибирска

Смертельное ДТП совершил на грузовике Mitsubishi Fuso житель Бердска

Погибло на пожарах полсотни человек за январь в Новосибирской области

Собчак пожаловалась на незаконную агитацию за Путина в ЦИК

Богатейший россиянин может содержать свою страну 14 дней

Последние комментарии

Февраль 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728  


«Ростелеком» делает дома сибиряков умнее и безопаснее

Компания «Ростелеком» в первом квартале 2018 года дополнит интеллектуальный продукт «Умный дом» новыми функциями.

14.02.2018 Нет комментариев

«Ростелеком» делает дома сибиряков умнее и безопаснее

 К уже действующим комплектам «Умный дом. Безопасность» можно будет добавить более 10 устройств, позволяющих избежать любых чрезвычайных ситуаций и обеспечивающих комфорт в квартире. Наибольшее количество семей, подключивших IT-решение «Ростелекома», проживает в Бурятии, Алтайском крае и Иркутской области.

Абоненты компании сразу же оценили новый сервис. Старт продаж услуги «Умный дом. Видеонаблюдение» был объявлен в октябре 2017 года. К концу четвертого квартала внутренние камеры для видеонаблюдения за квартирой/домом подключили порядка 300 сибирских семей. Еще большей популярностью сервис стал пользоваться в новом году, когда «Умный дом» дополнился внешними камерами для наружного (уличного) наблюдения за объектом.

Благодаря интеллектуальному решению «Ростелекома» абоненты всегда в курсе, в котором часу ребенок пришел из школы и сделал ли уроки, могут вовремя вызвать скорую помощь для пожилых родителей, проконтролировать ремонтные работы или приходящую няню.

Подключив внутренние и/или внешние камеры и активировав датчики движения в квартире, доме или гараже, можно без опасений уезжать даже в длительные командировки. Если в пустом помещении возникнет подозрительный звук или движение, сообщение об этом поступит на мобильный телефон. Уничтожить видеозапись о проникновении, если все-таки это случилось, непрошенным гостям не удастся: видеозаписи хранятся удаленно на «облаках». Облачная платформа компании надежно защищена от хакерских и вирусных атак. Пока архив видеозаписи хранится в течение 7 дней, но вскоре период можно будет продлить до 30 дней.

Сегодня готовое решение «Умный дом. Безопасность» включает в себя внешние/внутренние HD-видеокамеры с широким углом обзора, инфракрасной подсветкой для трансляции в темноте и встроенными микрофоном, контроллером и набором датчиков: движения, открытия дверей/окон, температуры, освещенности, утечки воды и дыма. Параметры оборудования отслеживаются онлайн, а в случае нештатной ситуации происходит смс-оповещение.

Видеозаписью можно управлять: просматривать события, зафиксированные камерой (движение, перекрытие обзора), записать и бесплатно хранить на сервере в облаке до пяти видеороликов длительностью 30 минут. Абонент может добавлять неограниченное количество камер, установленных в разных помещениях и даже в разных городах. Причем процесс добавления видеокамер в личный кабинет «Умного дома» очень простой и сопровождается голосовыми подсказками. Сценарий работы всей системы и каждого датчика в отдельности также настраивается в личном кабинете.

В ближайшее время список смарт-функций сервиса «Умный дом» расширится и появится возможность подключить к контроллеру умные розетки, лампочки, диммеры – всего более 10 устройств.

«Цифровые решения для дома востребованы уже давно, — отмечает заместитель директора по работе с массовым сегментом МРФ «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Александр Бойкиня. – Мы создаем комплексные умные решения, с помощью которых можно повысить безопасность, предотвратить аварийные ситуации, сэкономить ресурсы и собственное время – то есть сделать свою жизнь намного комфортнее и удобнее».

«Ростелеком» продлил до 31 мая 2018 года специальные условия для новых пользователей услуги «Умный дом». Подробности акции, а также условия подключения можно узнать на сайте:https://novosibirsk.rt.ru/surveillance и https://www.rt.ru/smart_house, по круглосуточному номеру 8-800-100-0-800 (звонок бесплатный) и в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома».

 


Похожие записи

  • Нет похожих записей.

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
А вам хочется так жить? Путина песня довела до слез Школа родословной открывается в музее Бердска Деньги на ремонт сгоревшего стадиона «Авангард» в Бердске ищет областная власть

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Автоуслуги . Ателье и химчистки . Фин. и юр. услуги . Окна, двери и потолки . Такси и грузоперевозки . Бани, сауны . Банкетные залы .

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Предварительная консультация врача-венеролога бесплатно в клинике Веритас!
ООО ''Медико-диагностический центр "Веритас" (лицензия № ЛО-54-01-004019 от 05.08.2016г.)
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика