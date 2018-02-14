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Налетчики с пистолетом отобрали деньги и золото на 1 млн рублей в ломбарде Новосибирска

Вооруженных разбойников задержали при силовой поддержке полицейского спецназа «Гром».(ВИДЕО)

14.02.2018 Фото: ГУ МВД по НСО Нет комментариев

Налетчики с пистолетом отобрали деньги и золото на 1 млн рублей в ломбарде Новосибирска

Силовое задержание подозреваемых

В Новосибирске раскрыто разбойное нападение на ломбард, сообщили сегодня, 14 февраля, в управлении МВД по Новосибирской области.

Сотрудники уголовного розыска новосибирской полиции задержали двоих мужчин, подозреваемых в разбойном нападении на ломбард 31 января этого года. Около 18.30 двое неизвестных вошли в помещение частного предприятия и, запугав приемщицу пистолетом, похитили наличные деньги в сумме 16 тысяч рублей и золотые изделия на сумму более миллиона рублей.

По данному факту следователем отдела полиции №9 «Первомайский» Управления МВД России по городу Новосибирску было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса РФ (Разбой).

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий личности подозреваемых были установлены. К преступлению оказались причастны 25-летний новосибирец и 27-летний житель Тогучинского района. Оба в прошлом привлекались к уголовной ответственности за кражи.

При силовой поддержке сотрудников отряда спецназначения «Гром» регионального полицейского ведомства оба мужчины были задержаны. При проведении обысков у них обнаружили карабин «Сайга» и боеприпасы к нему, травматические пистолеты «Оса» и «ТТ». Кроме внушительного арсенала, у задержанных изъято 5 ножей, 11 мобильных телефонов, 11 тысяч рублей и ювелирные украшения.

Видео ГУ МВД по НСО

В настоящее время оба подозреваемых находятся под стражей. Расследование продолжается, сотрудники полиции устанавливают иные факты преступной деятельности подозреваемых и проверяют возможное участие в аналогичных разбойных нападениях.


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