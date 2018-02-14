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Смертельное ДТП совершил на грузовике Mitsubishi Fuso житель Бердска

На трассе «Сибирь» бердчанин на встречке столкнулся с Honda CR-V, за рулем которого был житель Подмосковья. 20-летняя пассажирка легкового авто погибла.

14.02.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 5 коммент.

Смертельное ДТП совершил на грузовике Mitsubishi Fuso житель Бердска

Против виновника смертельного ДТП возбудят уголовное дело

Во вторник вечером в Болотнинском районе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили сегодня, 14 февраля, в управлении МВД по Новосибирской области.

13 февраля в 20.55 в Болотнинском районе на 147-м километре трассы Р255 «Сибирь» произошло ДТП. 24-летний бердчанин, управляя автомобилем «Мицубиси Фусо», двигаясь в направлении Кемерова, при совершении обгона выехал не полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Хонда ЦРВ», за рулем которого находился 34-летний житель Московской области.

В результате столкновения от полученных травм на месте скончалась пассажирка «Хонды» — 20-летняя жительница Новосибирска. Еще один пассажир легкового автомобиля — 25-летняя женщина, а также его водитель доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

По факту ДТП проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.


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(5) Комментариев

  1. ДПС

    Не надо наговаривать на парня, он не обгонял никого. Впереди него ехала фура и её начало таскать, он стал тормозить и его просто вытащило на встречку. Он просто ничего не мог сделать. Там гололёд страшный, и ничего не посыпано. Дорслужба не работает совершенно.

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    • a.danilov

      Никто и не наговаривает. Это информация от оф. источника.
      А, в условиях гололеда, пдд предписывает снижать скорость и увеличивать дистанцию.

      ps. недавно, кстати, видел в Бердске грузовик типа фусо на летней(!) резине. Заднюю не обратил внимание, а спереди летняя стояла. Без комментариев.

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