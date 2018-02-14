Смертельное ДТП совершил на грузовике Mitsubishi Fuso житель Бердска

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Не надо наговаривать на парня, он не обгонял никого. Впереди него ехала фура и её начало таскать, он стал тормозить и его просто вытащило на встречку. Он просто ничего не мог сделать. Там гололёд страшный, и ничего не посыпано. Дорслужба не работает совершенно.
2 3
Никто и не наговаривает. Это информация от оф. источника.
А, в условиях гололеда, пдд предписывает снижать скорость и увеличивать дистанцию.
ps. недавно, кстати, видел в Бердске грузовик типа фусо на летней(!) резине. Заднюю не обратил внимание, а спереди летняя стояла. Без комментариев.
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А ты хотел увидеть шипованную резину?
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ну, шипованную может и не обязательно, но хотя бы с «зубастым» протектором а не конкретно гладко-лысую.
Или гладкая резина зимой это нормально?
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На грузовых на передней оси, дорогу лучше держит лысая (дорожка) резина
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