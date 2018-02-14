Смертельное ДТП совершил на грузовике Mitsubishi Fuso житель Бердска

Во вторник вечером в Болотнинском районе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили сегодня, 14 февраля, в управлении МВД по Новосибирской области.

13 февраля в 20.55 в Болотнинском районе на 147-м километре трассы Р255 «Сибирь» произошло ДТП. 24-летний бердчанин, управляя автомобилем «Мицубиси Фусо», двигаясь в направлении Кемерова, при совершении обгона выехал не полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Хонда ЦРВ», за рулем которого находился 34-летний житель Московской области.

В результате столкновения от полученных травм на месте скончалась пассажирка «Хонды» — 20-летняя жительница Новосибирска. Еще один пассажир легкового автомобиля — 25-летняя женщина, а также его водитель доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

По факту ДТП проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.