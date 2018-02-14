Погибло на пожарах полсотни человек за январь в Новосибирской области

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Подскажите, а кто и за какие деньги должен содержать пожарные извещатели, которые Вы требуете устанавливать к квартирах? Для чего эти извещатели, если нет никакой связи с пожарной службой? Опять работники УК должны ночами ездить их выключать, менять батарейки? Какой специалист должен быть в УК, чтобы обслуживать противопожарное оборудование и может ли этим заниматься УК???
Где наглядная агитация для жителей?? Баннер в конце концов на улицах Бердска!
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