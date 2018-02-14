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Погибло на пожарах полсотни человек за январь в Новосибирской области

В мэрии Бердска просят управляющие компании не пренебрегать противопожарной безопасностью и помогать с установкой пожарных извещателей.

14.02.2018 Автор: Елена Медведева Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий



Погибло на пожарах полсотни человек за январь в Новосибирской области

Вечером 13 февраля в Бердске горел подвал дома на ул. Лелюха. Обошлось без жертв

48 человек погибли на пожарах в Новосибирской области в январе 2018 года. Это на 25 человек больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщила вице-мэр Бердска по городскому хозяйству Лариса Степановна на совещании коммунальщиков сегодня, 14 февраля.

Причины пожаров были разными, итог часто один — смерть. При этом речь идёт и о массовой гибели людей. Горят, по информации чиновников, как частные, так и многоквартирные дома.

Степанова попросила управляющие компании усилить работу по противопожарной безопасности.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», неделей ранее на совещании чиновников в бердской мэрии представители МЧС рассказали о том, что в городе горят гаражи, жилые дома и заброшенные здания.

Начальник отдела надзорной деятельности по Бердску Николай Степоненков отметил, что количество пожаров в городе увеличилось в 4 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Он напомнил о необходимости устанавливать пожарные извещатели в частных домах и квартирах. К этому тоже подключили бердские УК.

 


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(1) Комментарий

  1. работник УК

    Подскажите, а кто и за какие деньги должен содержать пожарные извещатели, которые Вы требуете устанавливать к квартирах? Для чего эти извещатели, если нет никакой связи с пожарной службой? Опять работники УК должны ночами ездить их выключать, менять батарейки? Какой специалист должен быть в УК, чтобы обслуживать противопожарное оборудование и может ли этим заниматься УК???
    Где наглядная агитация для жителей?? Баннер в конце концов на улицах Бердска!

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