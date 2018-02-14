Погибло на пожарах полсотни человек за январь в Новосибирской области

48 человек погибли на пожарах в Новосибирской области в январе 2018 года. Это на 25 человек больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщила вице-мэр Бердска по городскому хозяйству Лариса Степановна на совещании коммунальщиков сегодня, 14 февраля.

Причины пожаров были разными, итог часто один — смерть. При этом речь идёт и о массовой гибели людей. Горят, по информации чиновников, как частные, так и многоквартирные дома.

Степанова попросила управляющие компании усилить работу по противопожарной безопасности.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», неделей ранее на совещании чиновников в бердской мэрии представители МЧС рассказали о том, что в городе горят гаражи, жилые дома и заброшенные здания.

Начальник отдела надзорной деятельности по Бердску Николай Степоненков отметил, что количество пожаров в городе увеличилось в 4 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Он напомнил о необходимости устанавливать пожарные извещатели в частных домах и квартирах. К этому тоже подключили бердские УК.