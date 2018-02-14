Богатейший россиянин может содержать свою страну 14 дней

Алексей Мордашов по версии Форбс, занимает 16-е место среди мировых богачей
12 февраля агентство Bloomberg опубликовало так называемый индекс Робин Гуда, посчитав, сколько дней могли бы обеспечивать свои страны их богатейшие люди. Всего в рейтинге 49 стран. Главные представители этого списка — в обзоре РБК.
Джек Ма
Состояние: $45,5 млрд ($39 млрд по Forbes). Ежедневные расходы Китая: $11,205 млрд. Хватит на 4 дня.
53-летний Джек Ма — основатель Alibaba Group и богатейший человек Китая. Свою компанию он создал вместе с друзьями в 1999 году, за 18 лет превратив интернет-магазин в одного из лидеров на рынке интернет-коммерции — в 2017 году оборот Alibaba составил $5,7 млрд.
Джефф Безос
Состояние: $99 млрд ($111,6 млрд по Forbes). Ежедневные расходы США: $19,642 млрд. Активов хватит на 5 дней.
Джефф Безос — основатель интернет-компании Amazon, владелец издательского дома The Washington Post и глава аэрокосмической компании Blue Origin.
Алексей Мордашов
Состояние: $19,7 млрд ($17,5 млрд по Forbes). Ежедневные расходы России: $1,399 млрд. Денег хватит на 14 дней.
По версии Bloomberg, миллиардер Алексей Мордашов — самый богатый человек России, в рейтинге он занимает 16-е место. Мордашов — председатель совета директоров «Северстали» и владелец 26% немецкой туристической компании TUI Group.
Бернар Арно
Состояние: $63,3 млрд ($73,7 млрд по Forbes). Ежедневные расходы Франции: $4,120 млрд. Активов хватит на 15 дней.
Бернар Арно — французский предприниматель и президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), в которую входят такие бренды, как Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Moët & Chandon, Hennessy и другие. В 2017 году Арно выкупил акции Christian Dior, став единоличным владельцем модного дома.
Ринат Ахметов
Состояние: $4,7 млрд ($5,6 млрд по Forbes). Ежедневные расходы Украины: $132 млн. Денег хватит на 36 дней.
Ринат Ахметов — украинский бизнесмен и основатель холдинга «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), владеющего акциями горно-металлургической компании «Метинвест».
Джон Фредриксен
Состояние: $10,4 млрд ($7 млрд по Forbes). Ежедневные расходы Кипра: $23,6 млн. Активово — на 441 день.
Джон Фредриксен — бизнесмен норвежского происхождения, владеющий судоходной компанией Golden Ocean Group, а также норвежским футбольным клубом «Волеренга».
Бидзина Иванишвили
Состояние: $5,8 млрд ($4,6 млрд по Forbes). Ежедневные расходы Грузии: $13,5 млн. Активов зватит на 430 дней.
Бизнесмен и бывший премьер-министр Грузии. Коллекционер искусства.
Весь мир мозгами, а мы сырьём
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