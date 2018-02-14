Богатейший россиянин может содержать свою страну 14 дней

12 февраля агентство Bloomberg ​опубликовало так называемый индекс Робин Гуда, посчитав, сколько дней могли бы обеспечивать свои страны их богатейшие люди.​ Всего в рейтинге 49 стран. Главные представители этого списка — в обзоре РБК.

Джек Ма

Состояние: $45,5 млрд ($39 млрд по Forbes). Ежедневные расходы Китая: $11,205 млрд. Хватит на 4 дня.

53-летний Джек Ма — основатель Alibaba Group и богатейший человек Китая. Свою компанию он создал вместе с друзьями в 1999 году, за 18 лет превратив интернет-магазин в одного из лидеров на рынке интернет-коммерции — в 2017 году оборот Alibaba составил $5,7 млрд.

Джефф Безос

Состояние: $99 млрд ($111,6 млрд по Forbes). Ежедневные расходы США: $19,642 млрд. Активов хватит на 5 дней.

Джефф Безос — основатель интернет-компании Amazon, владелец издательского дома The Washington Post и глава аэрокосмической компании Blue Origin.

Алексей Мордашов

Состояние: $19,7 млрд ($17,5 млрд по Forbes). Ежедневные расходы России: $1,399 млрд. Денег хватит на 14 дней.

По версии Bloomberg, миллиардер Алексей Мордашов — самый богатый человек России, в рейтинге он занимает 16-е место. Мордашов — председатель совета директоров «Северстали» и владелец 26% немецкой туристической компании TUI Group.

Бернар Арно

Состояние: $63,3 млрд ($73,7 млрд по Forbes). Ежедневные расходы Франции: $4,120 млрд. Активов хватит на 15 дней.

Бернар Арно — французский предприниматель и президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), в которую входят такие бренды, как Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Moët & Chandon, Hennessy и другие. В 2017 году Арно выкупил акции Christian Dior, став единоличным владельцем модного дома.

Ринат Ахметов

Состояние: $4,7 млрд ($5,6 млрд по Forbes). Ежедневные расходы Украины: $132 млн. Денег хватит на 36 дней.

Ринат Ахметов — украинский бизнесмен и основатель холдинга «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), владеющего акциями горно-металлургической компании «Метинвест».

Джон Фредриксен

Состояние: $10,4 млрд ($7 млрд по Forbes). Ежедневные расходы Кипра: $23,6 млн. Активово — на 441 день.

Джон Фредриксен — бизнесмен норвежского происхождения, владеющий судоходной компанией Golden Ocean Group, а также норвежским футбольным клубом «Волеренга».

Бидзина Иванишвили

Состояние: $5,8 млрд ($4,6 млрд по Forbes). Ежедневные расходы Грузии: $13,5 млн. Активов зватит на 430 дней.

Бизнесмен и бывший премьер-министр Грузии. Коллекционер искусства.