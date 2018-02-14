Гепатит А «приезжает» на среднеазиатских орехах и фруктах в Бердск

Количество заболевших гепатитом А значительно увеличилось в Бердске. Если в 2016 году с желтухой в больницу обратились лишь двое пациентов, то в прошлом году их было уже 17, двое из них дети, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» главный специалист бердского отдела Роспотребнадзора Надежда Иванова.

Главным поставщиком гепатита А в Бердске являются фрукты, овощи, сухофрукты и орехи, привезенные из Средней Азии, акцентирует Иванова.

Овощи и фрукты перед употреблением необходимо тщательно промыть горячей водой.

Тщательное мытье требуется и сухофруктам. Даже купленным на рынке орехам нужна водная процедура, уверила главный специалист-эксперт. Промойте их в воде, а затем прокалите на сковородке. И, конечно, не забывайте чаще мыть руки.

Инкубационный период гепатита А — от двух недель до 45 дней. У заболевшего повышается температура тела, появляются першение в носоглотке, покраснение зева, понос. Моча принимает темный оттенок, появляется желтуха. При схожих симптомах не стоит заниматься самолечением, нужно сразу обращаться к врачу. Занимаясь самолечением, вы сможете лишь заглушить болезнь, но не вылечить ее до конца, отмечает Надежда Владимировна.

Гепатит А — одна из самых распространенных инфекций в мире. Многие болеют этой болезнью в детстве, что связано с большей распространенностью в детских учреждениях, в условиях закрытого коллектива.

Дети значительно легче переносят инфекцию, нежели взрослые, часто — бессимптомную форму гепатита А. После перенесенной инфекции вырабатывается стойкий иммунитет.

Вирусный гепатит А приобрел наибольшее распространение в странах с теплым климатом и плохими санитарными условиями. Поэтому вероятность подхватить гепатит А увеличивается при поездках в жаркие страны: Египет, Тунис, Турцию, Среднюю Азию, Индию и другие.

Источником инфекции является больной человек. Механизм передачи — фекально-оральный. Выделение вируса происходит с фекальными массами. Люди могут заразиться при употреблении воды и пищи, инфицированными вирусом, иногда контактно-бытовым путем.