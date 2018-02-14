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Брошенные в унитазы памперсы засоряют канализацию Бердска

Канализационный спор разгорелся в бердской мэрии: УК не могут дождаться муниципальной техники для устранения засоров.

14.02.2018 Автор: Елена Медведева Фото: Курьер. Среда. Бердск 25 коммент.

Брошенные в унитазы памперсы засоряют канализацию Бердска

Чтобы пробить засорившуюся канализационную трубу, нужно перекачать стоки из одного колодца в другой

Сегодня, 14 февраля, утро в администрации Бердска началось с выяснения канализационных проблем города. Этот вопрос в числе прочих подняли на совещании коммунальщики.

Управляющие компании объяснили, что им очень долго приходится ждать машину муниципального Комбината бытовых услуг для промывки канализации.

— Мы готовы заказывать технику на стороне, но только если нам компенсируют расходы, — заявили представители бердских УК.

Вице-мэр Бердска по городскому хозяйству Лариса Степанова объяснила, что в прошлом году КБУ планировали купить машину, но деньги потратили на устранение аварий на канализационных сетях.
Она также заметила, что порой сами жители создают засоры, сбрасывая памперсы и прочий мусор в унитазы.

Начальник  городского управления гражданской защиты Василий Пономарев заметил, что подпоры возникают в основном в одних и тех же местах постоянно. С каждым случаем, по его словам, нужно работать индивидуально и устранять причины, по которым это происходит.


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(25) Комментариев

  1. Аноним

    Ужас какой!
    Неужели у нас такие тупые люди живут?
    Вот все же в доме знают у кого маленькие дети, ну и пусть им расходы на устранение засора припишут . Пару раз заплатят — сразу научатся себя вести нормально

    Thumb up 8 Thumb down 2

  2. Житель дома

    Степанова врет диким образом Островского 95 каждую неделю вызываем КБУ на устранение подпора специально спрашиваем рабочих какая наша вина что не так что сбросили Нет ничего не достают а топит вся дорога во льду

    Thumb up 2 Thumb down 0

  3. местный

    Рекомендую старшим по дому поднять вопрос установки простейших сеточных фильтров на каждый стояк в доме.
    Ячейка такой сетки вполне допустима 1-2 см.

    В случае засорения будет страдать конкретный стояк, а дальше выяснить вредителя сложностей не составит.

    Если у некоторых людей мозг отсутствует в принципе — надо наказывать рублем!

    Thumb up 4 Thumb down 5

    • Гостья

      В случае засорения будет страдать конкретно первый этаж этого стояка, а не весь стояк.

      Thumb up 7 Thumb down 3

    • Владимир

      А сетчатые фильтры это пустая затея, так как в подвале дома нет аварийного слива в подвал и всё говно появится в унитазе и на полу первого этажа. Почитайте мой комментарий о виновности управляющих компаний.

      Thumb up 2 Thumb down 2

      • местный

        Владимир, то что есть комплекс проблем никто не отрицает.

        То, что есть необходимость обслуживание систем канализации — неоспоримо.

        Но то что есть проблемы выброса мусора в канализацию — отрицать глупо.

        Thumb up 2 Thumb down 1

  4. Аноним

    Мэр Саранска Петр Тултаев наказал своих подчиненных за неудовлетворительную уборку снега с городских улиц.

    «Из-за такой неудовлетворительной работы вы все ставите служебный транспорт на прикол. Все. Пешком ходите, тогда и ситуацию во дворах будете знать лучше. Это просто безобразие! Правде надо смотреть в глаза, а не обманывать людей и меня. Побойтесь греха. Жители нас проклинают до седьмого колена, а вы тут рапортуете, что все хорошо», — приводит слова градоначальника «Интерфакс».

    Тултаев отправил всех сотрудников районных администраций лично заниматься благоустройством. «Всем сотрудникам районных администраций — ведра с песком в руки и идти посыпать дворовые территории. Буду лично проверять, без предупреждения, во всех микрорайонах города», — пригрозил он.

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  5. Работник КБУ

    Позор.Добили всю технику,приобретенную при директоре Леванове,порядка 40 единиц,а сейчас сидят,не делая ни.. и скулят,как несмышленыши.

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  6. Владимир

    Засоры канализации происходят не из-за того, что бросают жители памперсы, а хотя их иногда бросают тоже. Засоры происходят от нерадивости управляющих компаний. Засоры происходят от жировых и мыльных отложений на стенках подвальных труб и не стандартного уклона этих труб. Я житель первого этажа и знаю это, так как самому приходилось спускаться в подвал и чистить засор. Я видел собственными глазами нарост внутри труб и посредине маленькая дыра размером с картошку. И всё это образование в виде парафина. Когда начинаешь чистить куски этого налёта назад выпадают и труба прочищается, увеличивается проход. В подвалах минусовая температура и маленький уклон труб, мыльно-жировая жидкость застывает на стенках трубы, уменьшая проход.

    Thumb up 9 Thumb down 2

    • a.danilov

      отложениям способствует, в том числе, экономия.
      Все сейчас со счётчиками и стараются как можно меньше лить воды(особенно горячей). Жировые отложения соответственно быстро откладываются на стенках труб, поскольку вымывать их нечем.

      Thumb up 13 Thumb down 0

      • Аноним

        Подтверждаю. Мне как то слесарь так и сказал: как счетчики ввели, так и начались засоры. А ещё автоматы стиральные машины водой холодной полоскают и жир застывает моментально на трубах.
        Надо хотя бы раз в неделю засыпать, заливать специальное средство а потом промыть горячей водой. Всем жильцам по стояку.

        Thumb up 3 Thumb down 0

        • Аноним

          Ваше предложение не даст результата.
          Что бы средство подействовало, оно должно находиться какое то время в трубе (как вы будите затыкать стояк? %). Просто сливающаяся горячая вода бесполезна, только струя под давлением. Это уже всё давно придумано и производится, только УК не использует(зачем лишние издержки- прибыль важнее, а то и 20 лимонов в карман не положишь :-D ).

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  7. Аноним

    А ни чего что существуют нормы профилактической прочистки и промывки стояков, смотровых колодцев. Так промывка стояков в многоквартирных домах не реже 1 раза в 3 месяца (ГОСТ Р 56534- 2015 http://docs.cntd.ru/document/1200123293 ) Приказ Госстроя СССР от 1989г обязывал не реже 1 раза в год. И кто видел, что бы прочищали и промывали канализационные сети домов в профилактических целях? Только в аварийных ситуациях. А что творится в трубах знает каждый, хоть раз самостоятельно чистивший сифон в раковине.
    Кстати, трубу мусоропровода тоже положено прочищать и мыть не реже 1 раза в год! 8)

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