Брошенные в унитазы памперсы засоряют канализацию Бердска

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Ужас какой!
Неужели у нас такие тупые люди живут?
Вот все же в доме знают у кого маленькие дети, ну и пусть им расходы на устранение засора припишут . Пару раз заплатят — сразу научатся себя вести нормально
8 2
а к вам в гости придут непутёвые с памперсом и выкинут в унитаз- вы не при делах получается!
0 0
У меня все нормальные . С непутевыми не общаюсь
0 0
Степанова врет диким образом Островского 95 каждую неделю вызываем КБУ на устранение подпора специально спрашиваем рабочих какая наша вина что не так что сбросили Нет ничего не достают а топит вся дорога во льду
2 0
Рекомендую старшим по дому поднять вопрос установки простейших сеточных фильтров на каждый стояк в доме.
Ячейка такой сетки вполне допустима 1-2 см.
В случае засорения будет страдать конкретный стояк, а дальше выяснить вредителя сложностей не составит.
Если у некоторых людей мозг отсутствует в принципе — надо наказывать рублем!
4 5
В случае засорения будет страдать конкретно первый этаж этого стояка, а не весь стояк.
7 3
вот и выясняйте кто у вас удалено!
почему весь дом дом то и все первые этажи страдать должны???
1 1
Будет страдать квартира выше засора, а не конкретно первый этаж.
0 1
это как?
Вы предлагаете на каждую квартиру каждого этажа ставить такую сетку?
Сколько их понадобится и за чей счёт банкет?
1 0
Пардон. Я имела в виду общие случаи засоров, а не сетку. Невнимательность случилась.
0 0
ну тогда и измельчитель дерьма на каждый унитаз придётся ставить! Сеточку в 1-2 см! Достаточно и крестовины в стояке, но всё равно будут страдать не виновные…
2 1
У местного наверно жидкий.
2 0
А сетчатые фильтры это пустая затея, так как в подвале дома нет аварийного слива в подвал и всё говно появится в унитазе и на полу первого этажа. Почитайте мой комментарий о виновности управляющих компаний.
2 2
Владимир, то что есть комплекс проблем никто не отрицает.
То, что есть необходимость обслуживание систем канализации — неоспоримо.
Но то что есть проблемы выброса мусора в канализацию — отрицать глупо.
2 1
Мэр Саранска Петр Тултаев наказал своих подчиненных за неудовлетворительную уборку снега с городских улиц.
«Из-за такой неудовлетворительной работы вы все ставите служебный транспорт на прикол. Все. Пешком ходите, тогда и ситуацию во дворах будете знать лучше. Это просто безобразие! Правде надо смотреть в глаза, а не обманывать людей и меня. Побойтесь греха. Жители нас проклинают до седьмого колена, а вы тут рапортуете, что все хорошо», — приводит слова градоначальника «Интерфакс».
Тултаев отправил всех сотрудников районных администраций лично заниматься благоустройством. «Всем сотрудникам районных администраций — ведра с песком в руки и идти посыпать дворовые территории. Буду лично проверять, без предупреждения, во всех микрорайонах города», — пригрозил он.
2 2
это тут при чем?
люди сами себе вредят, а власти потом решают проблемы!
как будто вчера из тайги вылезли и не знают как унитазом пользоваться и для чего он нужен!
2 1
Так деревня понаехала. А них там деревянный всё стерпит.
2 0
В некоторых случаях засоры из- за нарушений монтажа канализации!
1 0
Позор.Добили всю технику,приобретенную при директоре Леванове,порядка 40 единиц,а сейчас сидят,не делая ни.. и скулят,как несмышленыши.
2 3
вы ещё царя гороха вспомните. Техника не вечна.
0 2
Засоры канализации происходят не из-за того, что бросают жители памперсы, а хотя их иногда бросают тоже. Засоры происходят от нерадивости управляющих компаний. Засоры происходят от жировых и мыльных отложений на стенках подвальных труб и не стандартного уклона этих труб. Я житель первого этажа и знаю это, так как самому приходилось спускаться в подвал и чистить засор. Я видел собственными глазами нарост внутри труб и посредине маленькая дыра размером с картошку. И всё это образование в виде парафина. Когда начинаешь чистить куски этого налёта назад выпадают и труба прочищается, увеличивается проход. В подвалах минусовая температура и маленький уклон труб, мыльно-жировая жидкость застывает на стенках трубы, уменьшая проход.
9 2
отложениям способствует, в том числе, экономия.
Все сейчас со счётчиками и стараются как можно меньше лить воды(особенно горячей). Жировые отложения соответственно быстро откладываются на стенках труб, поскольку вымывать их нечем.
13 0
Подтверждаю. Мне как то слесарь так и сказал: как счетчики ввели, так и начались засоры. А ещё автоматы стиральные машины водой холодной полоскают и жир застывает моментально на трубах.
Надо хотя бы раз в неделю засыпать, заливать специальное средство а потом промыть горячей водой. Всем жильцам по стояку.
3 0
Ваше предложение не даст результата.
Что бы средство подействовало, оно должно находиться какое то время в трубе (как вы будите затыкать стояк? %). Просто сливающаяся горячая вода бесполезна, только струя под давлением. Это уже всё давно придумано и производится, только УК не использует(зачем лишние издержки- прибыль важнее, а то и 20 лимонов в карман не положишь ).
0 1
А ни чего что существуют нормы профилактической прочистки и промывки стояков, смотровых колодцев. Так промывка стояков в многоквартирных домах не реже 1 раза в 3 месяца (ГОСТ Р 56534- 2015 http://docs.cntd.ru/document/1200123293 ) Приказ Госстроя СССР от 1989г обязывал не реже 1 раза в год. И кто видел, что бы прочищали и промывали канализационные сети домов в профилактических целях? Только в аварийных ситуациях. А что творится в трубах знает каждый, хоть раз самостоятельно чистивший сифон в раковине.
Кстати, трубу мусоропровода тоже положено прочищать и мыть не реже 1 раза в год!
0 0