Брошенные в унитазы памперсы засоряют канализацию Бердска

Сегодня, 14 февраля, утро в администрации Бердска началось с выяснения канализационных проблем города. Этот вопрос в числе прочих подняли на совещании коммунальщики.

Управляющие компании объяснили, что им очень долго приходится ждать машину муниципального Комбината бытовых услуг для промывки канализации.

— Мы готовы заказывать технику на стороне, но только если нам компенсируют расходы, — заявили представители бердских УК.

Вице-мэр Бердска по городскому хозяйству Лариса Степанова объяснила, что в прошлом году КБУ планировали купить машину, но деньги потратили на устранение аварий на канализационных сетях.

Она также заметила, что порой сами жители создают засоры, сбрасывая памперсы и прочий мусор в унитазы.

Начальник городского управления гражданской защиты Василий Пономарев заметил, что подпоры возникают в основном в одних и тех же местах постоянно. С каждым случаем, по его словам, нужно работать индивидуально и устранять причины, по которым это происходит.