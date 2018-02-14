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На 32 млрд рублей выполнили работ заключенные в России за 2017 год

Минюст оценил объем производства в колониях при зарплате осужденных в 230 рублей.

14.02.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

На 32 млрд рублей выполнили работ заключенные в России за 2017 год

Большинство заключенных работают в колониях

Заключенные российских колоний в 2017 году произвели продукции более чем на 32 млрд руб. Об этом говорится в докладе Министерства юстиции, передает «Интерфакс».

«Объем производства товаров, выполненных работ и оказанных услуг, связанных с привлечением осужденных к труду, за отчетный период составил 32,6 млрд руб., что на 4,5% больше показателя 2016 года (31,2 млрд руб.)», — говорится в документе.

В Минюсте отметили, что на оплачиваемых работах было задействовано 177,3 тыс. заключенных, их зарплата в среднем составляла 229,4 руб. «Выполнение норм выработки осужденными составило 67,5%», — отмечается в докладе.

В нем также указывается, что за 2017 года было заключено 90 госконтрактов с МВД, а также с другими силовыми структурами на общую сумму около 2,7 млрд руб. «Объем продукции (работ, услуг) для коммерческих структур увеличился на 10,7%, или на 1,4 млрд руб.», — добавили в ведомстве. Кроме того, в 73 субъектах федерации «получен портфель заказов на поставку продукции для региональных и муниципальных нужд на сумму около 822 млн руб.», говорится в докладе.

В июне 2017 года начальник управления ФСИН по организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества, Евгений Лукьянец сообщил, что компания РЖД​ согласилась трудоустраивать приговоренных к принудительным работам граждан. Лукьянец отмечал, что ФСИН привлекает государственные компании и корпорации к трудоустройству заключенных по поручению Минюста, передает РБК.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», бывший глаа Бердска Илья протапов, осужденный в 2015 году на 10 лет строго режима за взяточничество, работает в тюремной библиотеке. Он отчисляет в месяц в счет погашения 500-миллионного штрафа 4800 рублей в месяц — половину зарплаты. Такими темпами он будет рассчитываться с государством 8680 лет.


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