Обледенение назвали главной версией крушения Ан-148 в Подмосковье

Версия специалистов МАК о крушении самолета Ан-148 в Подмосковье будет проверена следствием наряду с другими, сообщила во вторник официальный представитель главка Следственного комитета России Светлана Петренко.

СКР получил данные предварительного анализа специалистов Межгосударственного авиационного комитета о расшифровке данных бортового параметрического самописца самолета АН-148, потерпевшего крушение 11 февраля после взлета из аэропорта Домодедово. В соответствии с предположениями представителей МАК фактором развития особой ситуации в полете могли стать неверные данные о скорости полета на индикаторах пилотов, что в свою очередь, видимо, было связано с обледенением приемников полного давления (ППД) при выключенном состоянии систем их обогрева.

Эти данные следствие будет рассматривать в совокупности с другими материалами уголовного дела, находящегося в производстве Главного управления по расследованию особо важных дел СК России. Версия специалистов Межгосударственного авиационного комитета следствием будет проверяться наряду с другими.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», самолет «Саратовских авиалиний» рухнул через 4 минуты после взлета из аэропорта Домодедова. На борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Все погибли, в том числе 23-летняя жительница Новосибирска Дарья Толмасова.