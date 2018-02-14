Неромантичные люди населяют Новосибирск

13 февраля Delivery Club выяснил, как жители крупных городов России относятся ко Дню святого Валентина и как будут его отмечать. Оказалось, что предварительные брони в ресторанах уже не так важны для россиян – 8 из 10 респондентов собираются организовать ужин дома. Кроме того, выяснилось, что многие выдавали блюда из ресторанов за домашнюю еду (причем мужчины делали это чаще).

Новосибирцы в своем отношении ко Дню святого Валентина не только входят в число самых неромантичных жителей России, но и сильно выделяются на фоне других городов Сибири, где 14 февраля планируют праздновать две трети участников опроса. При этом новосибирцы чуть чаще остальных сибиряков отмечают праздник в ресторанах. Нужно заметить, что в Сибири (исключая Новосибирск) число тех, кто собирается на День святого Валентина в ресторан, рекордно низкое по сравнению с другими городами России – всего лишь двое на сотню человек. Сибиряки в целом терпеливо относятся к атрибутам праздника, а вот среди новосибирцев число тех, кого раздражают парочки и сердечки, чуть выше.

В целом больше половины опрошенных собираются отмечать 14 февраля. Четверть пользователей настроена скептически и вообще не считает этот день праздником. Самые неромантичные люди живут в Москве, Нижнем Новгороде и Новосибирске. В этих городах праздновать День святого Валентина будет только половина участников опроса. Петербуржцы оказались немного романтичнее москвичей, а самые неравнодушные ко Дню всех влюбленных люди живут в Казани. Там 14 февраля собираются отмечать две трети горожан.

Еще 16% пользователей признаются, что хотели бы присоединиться к празднованию, но не могут, потому что у них нет пары. В возрасте от 18 до 25 эту причину называют чаще всего, на нее ссылается каждый пятый. Больше всего одиноких людей живет в Краснодаре и Новосибирске.

Женщины относятся ко Дню святого Валентина позитивнее мужчин. Больше всего поклонников праздника среди респондентов в возрасте от 18 до 45 лет. Люди постарше относятся к нему равнодушнее.

Самый популярный способ отпраздновать 14 февраля – романтический ужин дома. Его устроят почти 80% отмечающих, причем половина собирается заказать только одно коронное блюдо в ресторане, а другая половина – полностью весь ужин. Любопытно, что среди участников опроса, 12% женщин и 17% мужчин хотя бы раз в жизни хитрили – делали заказ в ресторане и выдавали его за домашнюю еду, потому что хотели произвести впечатление на спутника.

В кино предпочтут пойти 15% жителей крупных городов, а столик в ресторане забронируют всего 9%. Москвичи чуть чаще других россиян отмечают День святого Валентина в ресторанах.

Нередко влюбленные, живущие в разных городах, поздравляют друг друга с праздником, заказывая для второй половины доставку еды. Одна из участниц опроса призналась: «Мой любимый живет в 1300 км от меня. Поэтому я отправлю ему посылку, в которой будут всякие вкусности и слова о том, как я люблю его». «Закажу ему на дом пиццу в виде сердца», – написала другая.

Три самых популярных продукта на 14 февраля – шампанское, суши и клубника со сливками. В Казани, Краснодаре и Новосибирске также очень востребована пицца. А в Питере и Москве 7% участников опроса выбрали в качестве праздничного блюда, как ни удивительно, суп.

Большинство пользователей Delivery Club отметит День святого Валентина с любимым человеком (таких 76%). В кругу семьи этот день отпразднует каждый пятый, и лишь 4% будут веселиться с друзьями. Среди тех, кто не собирается отмечать 14 февраля, больше половины проведут время дома, а остальные будут допоздна работать или пойдут развлекаться.

Как показал опрос, даже не отмечающие праздник спокойно относятся к атрибутам дня святого Валентина, и лишь четверти приятнее оказаться там, где не будет воркующих парочек, сердечек и амуров.

Исследование проводилось с помощью анкетирования на сайте Delivery Club, в опросе приняли участие больше пяти тысяч человек.