На первенстве мира выступит биатлонистка из Бердска

Воспитанница бердской спортивной школы «Восток» Мария Кретова прошла отбор на крупнейший мировой старт. Бердчанка прошла три сложнейших этапа отбора среди девушек 1999-2000 года рождения и оказалась в числе лидеров, сообщили в городском отделе физкультуры и спорта.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 26 января в Уфе на всероссийских соревнованиях по биатлону в гонке на 10 км Мария заняла 2 место и выполнила норматив мастера спорта России.

На следующем отборочном этапе спортсменка также была в числе призеров. В составе сборной Новосибирской области – Красноярского края она завоевала первое место во Всероссийской эстафетной гонке в Санкт-Петербурге. А на заключительных соревнованиях городе Остров Псковской области стала пятой. По сумме набранных баллов бердчанка выступит на первенстве мира по биатлону в городе Отепя (Эстония) в конце февраля.

Маше 18 лет. В Бердске она окончила среднюю школу №1. Сейчас является студенткой НГТУ.

— Отметим, что Мария стала первой спортсменкой, которая в 2018 году выполнила норматив мастера спорта! Первый тренер биатлонистки Алексей Фищев. Действующий тренер Александр Хлебородов.

Поздравляем Машу, ее тренера и спортивную школу «Восток». Мы вами гордимся и желаем дальнейших спортивных успехов! — рассказали в бердском ОФКиС.