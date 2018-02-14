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На первенстве мира выступит биатлонистка из Бердска

18-летняя Мария Кретова из бердской спортшколы «Восток» будет отстаивать спортивную честь России на соревнованиях в Эстонии.

14.02.2018 Фото: ОФКиС Бердска Нет комментариев

На первенстве мира выступит биатлонистка из Бердска

Бердская биатлонистка Мария Кретова

Воспитанница бердской спортивной школы «Восток» Мария Кретова прошла отбор на крупнейший мировой старт. Бердчанка прошла три сложнейших этапа отбора среди девушек 1999-2000 года рождения и оказалась в числе лидеров, сообщили в городском отделе физкультуры и спорта.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 26 января в Уфе на всероссийских соревнованиях по биатлону в гонке на 10 км Мария заняла 2 место и выполнила норматив мастера спорта России.

На следующем отборочном этапе спортсменка также была в числе призеров. В составе сборной Новосибирской области – Красноярского края она завоевала первое место во Всероссийской эстафетной гонке в Санкт-Петербурге. А на заключительных соревнованиях городе Остров Псковской области стала пятой. По сумме набранных баллов бердчанка выступит на первенстве мира по биатлону в городе Отепя (Эстония) в конце февраля.

Маше 18 лет. В Бердске она окончила среднюю школу №1. Сейчас является студенткой НГТУ.

— Отметим, что Мария стала первой спортсменкой, которая в 2018 году выполнила норматив мастера спорта! Первый тренер биатлонистки Алексей Фищев. Действующий тренер Александр Хлебородов.
Поздравляем Машу, ее тренера и спортивную школу «Восток». Мы вами гордимся и желаем дальнейших спортивных успехов! — рассказали в бердском ОФКиС.


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