Собчак пожаловалась на незаконную агитацию за Путина в ЦИК

Юристы кандидата в президенты России Ксении Собчак обратились в Центризбирком РФ с жалобой на незаконную агитацию за Владимира Путина на Первом канале.Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказали в пресс-службе Собчак во вторник.
С 12 по 15 февраля 2018 года телеканалом транслируется документальный фильм Оливера Стоуна «Путин». Он посвящен не только профессиональной деятельности и исполнению служебных обязательств президентом Российской Федерации, но и его биографии, детству, родителям, семье, интересам.
— Интервью с Путиным, из которых скомпилирован фильм, не относятся к исполнению президентом своих служебных обязанностей, а являются освещением исторических событий. Показ этого фильма в эфире федерального канала нарушает требования законодательства РФ в сфере выборов, поскольку он содержит материалы, являющиеся агитационными согласно пп. 5 п. 1 ст. 49 ФЗ «О выборах», и транслируется до начала агитационного периода, установленного в п. 2 ст. 50 ФЗ «О выборах», — считают юристы кандидата «против всех».
Адвокат Ксении Собчак Константин Добрынин просит председателя Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову немедленно провести проверку и привлечь виновных к установленной законом ответственности.
Не только фильм, но и ежедневные турпоходы Путина по родным российским просторам в виде действующего президента, а не кандидата.
И встречи с электоратом за государственный счет, то есть на деньги налогоплательщиков Путин устроил свою предвыборную компанию
Неужели никто не подаст на него в суд за нецелевое ипользование бюджетных денег?
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Кстати, почему у нашего мужественного Путина не хватает смелости лично участвовать в предвыборных дебатах, на которых присутствуют все кандидаты, кроме него, бессменного?
Он трусит или это мания величия перед плебеями?
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какие-то дебаты предлагают. Дебаты по бумажке — дикость. Да и программу он свою давно выполнил: куча олигархов за ним, разрушил десятки тысяч заводов. Хватит! Теперь его место на Колыме, пусть там себя проявит.
Да и как тут не понять, что не было у народа России все эти годы президента.
Был слуга олигархии, им служил.
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Путина необходимо отправить в отставку на время выборной компании, чтобы он не использовал имеющийся у него государственный ресурс.
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