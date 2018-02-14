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Собчак пожаловалась на незаконную агитацию за Путина в ЦИК

По мнению кандидата в президенты «против всех», многосерийный фильм Оливера Стоуна про Владимира Путина в эфире Первого канала нарушает российское избирательное законодательство.

14.02.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 4 коммент.

Собчак пожаловалась на незаконную агитацию за Путина в ЦИК

Ксения Собчак 18 января побывала в Бердске

Юристы кандидата в президенты России Ксении Собчак обратились в Центризбирком РФ с жалобой на незаконную агитацию за Владимира Путина на Первом канале.Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказали в пресс-службе Собчак во вторник.

С 12 по 15 февраля 2018 года телеканалом транслируется документальный фильм Оливера Стоуна «Путин». Он посвящен не только профессиональной деятельности и исполнению служебных обязательств президентом Российской Федерации, но и его биографии, детству, родителям, семье, интересам.

— Интервью с Путиным, из которых скомпилирован фильм, не относятся к исполнению президентом своих служебных обязанностей, а являются освещением исторических событий. Показ этого фильма в эфире федерального канала нарушает требования законодательства РФ в сфере выборов, поскольку он содержит материалы, являющиеся агитационными согласно пп. 5 п. 1 ст. 49 ФЗ «О выборах», и транслируется до начала агитационного периода, установленного в п. 2 ст. 50 ФЗ «О выборах», — считают юристы кандидата «против всех».

Адвокат Ксении Собчак Константин Добрынин просит председателя Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову немедленно провести проверку и привлечь виновных к установленной законом ответственности.


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(4) Комментариев

  1. Аноним

    Не только фильм, но и ежедневные турпоходы Путина по родным российским просторам в виде действующего президента, а не кандидата.
    И встречи с электоратом за государственный счет, то есть на деньги налогоплательщиков Путин устроил свою предвыборную компанию
    Неужели никто не подаст на него в суд за нецелевое ипользование бюджетных денег?

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  2. Аноним

    Кстати, почему у нашего мужественного Путина не хватает смелости лично участвовать в предвыборных дебатах, на которых присутствуют все кандидаты, кроме него, бессменного?
    Он трусит или это мания величия перед плебеями?
    :-D

    Thumb up 6 Thumb down 2

    • Аноним

      какие-то дебаты предлагают. Дебаты по бумажке — дикость. Да и программу он свою давно выполнил: куча олигархов за ним, разрушил десятки тысяч заводов. Хватит! Теперь его место на Колыме, пусть там себя проявит.
      Да и как тут не понять, что не было у народа России все эти годы президента.
      Был слуга олигархии, им служил.

      Thumb up 4 Thumb down 2

  3. Аноним

    Путина необходимо отправить в отставку на время выборной компании, чтобы он не использовал имеющийся у него государственный ресурс.

    Thumb up 6 Thumb down 1

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