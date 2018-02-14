Собчак пожаловалась на незаконную агитацию за Путина в ЦИК

Юристы кандидата в президенты России Ксении Собчак обратились в Центризбирком РФ с жалобой на незаконную агитацию за Владимира Путина на Первом канале.Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказали в пресс-службе Собчак во вторник.

С 12 по 15 февраля 2018 года телеканалом транслируется документальный фильм Оливера Стоуна «Путин». Он посвящен не только профессиональной деятельности и исполнению служебных обязательств президентом Российской Федерации, но и его биографии, детству, родителям, семье, интересам.

— Интервью с Путиным, из которых скомпилирован фильм, не относятся к исполнению президентом своих служебных обязанностей, а являются освещением исторических событий. Показ этого фильма в эфире федерального канала нарушает требования законодательства РФ в сфере выборов, поскольку он содержит материалы, являющиеся агитационными согласно пп. 5 п. 1 ст. 49 ФЗ «О выборах», и транслируется до начала агитационного периода, установленного в п. 2 ст. 50 ФЗ «О выборах», — считают юристы кандидата «против всех».

Адвокат Ксении Собчак Константин Добрынин просит председателя Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову немедленно провести проверку и привлечь виновных к установленной законом ответственности.